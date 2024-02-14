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情人節單身不怕！IKEA用6問題　助你找到速配靈魂伴侶

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
具有超高行動力的IKEA鯊魚，是熱血派的行動家，只要你認為是對的事情，就會勇往直前立刻執行，是朋友中衝鋒上陣的勇者。圖／IKEA提供
具有超高行動力的IKEA鯊魚，是熱血派的行動家，只要你認為是對的事情，就會勇往直前立刻執行，是朋友中衝鋒上陣的勇者。圖／IKEA提供

情人節到來，還是一個人嗎？單身也不用怕，快來找找自己最速配的靈魂伴侶吧！想找到最適合自己的另一半，就從生活中的小細節著手，IKEA推出「找尋你的靈魂伴侶」測驗，只要簡單回答6個問題，就能找到適合自己的靈魂伴侶，不僅能夠看出個性特點，還能分享適合的另一半，還送上開運法寶，準備找到自己的靈魂伴侶了嗎？

日常生活中的細節最重要，舉凡逛夜市習慣、犒賞大餐的選擇到冬季取暖方法等等行為，都成為IKEA測驗題中的考題，只要6個問題就能找到自己的人格類型。

有可能是享受生活派的IKEA大棕熊，具有懶洋洋的宅屬性，冬季最喜歡躺在地毯上耍廢，宅在家中是人生目標，還能默默為地球節省資源；或是自然派的IKEA海龜，個性溫和有禮，用堅定的力量，向大家傳遞永續生活的概念；也可能是行動派的IKEA鯊鯊，是位熱血派行動家，對於認定的事情，會勇往向前衝。快到IKEA測驗網站 https://www.ikea.com.tw/zh/campaign/sustainability/carbon-emission-game ，找到自己的靈魂伴侶。

而不同的性格類型，適合不同的靈魂伴侶，譬如行動派的鯊魚，適合深謀遠慮的猩猩，開運好物就是各種省水小物；溫和的海龜，靈魂伴侶就是生活派的大棕熊，各種IKEA蔬食好物就是開運幫手；如果是宅在家的大棕熊，開運小物就是風琴簾，讓家中更為舒適平靜。

IKEA KORVMOJ蔬食熱狗。圖／IKEA提供
IKEA KORVMOJ蔬食熱狗。圖／IKEA提供
IKEA大棕熊具有懶洋洋的「宅屬性」，冬季週末最喜歡做的事是待在地毯上耍廢，窩在家享受生活是他的人生目標。圖／IKEA提供
IKEA大棕熊具有懶洋洋的「宅屬性」，冬季週末最喜歡做的事是待在地毯上耍廢，窩在家享受生活是他的人生目標。圖／IKEA提供
IKEA ÅBÄCKEN省水閥。圖／IKEA提供
IKEA ÅBÄCKEN省水閥。圖／IKEA提供
性格溫和有禮的IKEA海龜，不僅自己在日常中堅持永續的選擇，更用溫柔堅定的力量，持續向身邊的親朋好友推廣永續生活的理念，是大家眼中的綠色守護大使。圖／IKEA提供
性格溫和有禮的IKEA海龜，不僅自己在日常中堅持永續的選擇，更用溫柔堅定的力量，持續向身邊的親朋好友推廣永續生活的理念，是大家眼中的綠色守護大使。圖／IKEA提供

IKEA 伴侶 靈魂

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