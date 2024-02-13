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開工不憂鬱！7大連鎖咖啡、手搖飲優惠總整理

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
七盞茶開工日當天，推出「茗茶系列」買一送一的優惠。圖/七盞茶提供
七盞茶開工日當天，推出「茗茶系列」買一送一的優惠。圖/七盞茶提供

2/15開工不憂鬱！以下統整咖啡、手搖飲優惠，在開工日來杯幸福滋味，提振精神迎接新年度。

西雅圖咖啡於大年初五2/14(三)至開工當日2/15(四)連續兩天，門市祭出全系列飲品(同品項)享「第二杯半價」優惠，門市現場寄杯同享美式咖啡、拿鐵同品項買二送一優惠。此活動不得與其他優惠合併使用，休息站門市不參與。

開工日必須活力滿滿，以最佳的狀態投入全新的一年。保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，2/15至3/16活動期間，至cama café全台門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶（41毫升），以咖啡提神加上鷄精補充體力，快速甩開疲憊，用最好狀態迎接新的挑戰。

年假過後不憂鬱，2/15開工日全台85℃大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶買2送1，相當於66折優惠。浪漫西洋情人節85℃再推幸福久久套餐，指定59～62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠價99元。只要85cafeAPP會員購買情人節套餐，即可自動抽飯店雙人住宿券。

勺日2/15至2/17祭出咖啡優惠，期間至勺日咖啡廳內用點任一餐點，搭配美式咖啡即享免費續杯一次，也可以補差價40元更換為拿鐵咖啡。

摩斯漢堡2/15至2/29凡到門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，MOS加碼贈「海王手機支架盲袋」一個，超人氣聯名有魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等共6個航海王的經典角色手機支架。2/17全台門市「中杯摩斯咖啡買一送一」，MOS Order APP「安心取溫馨送」加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1,000組。

手搖飲蔦日子設點於新竹巨城、竹北遠百及台中lalaport，大年初五也是2/14西洋情人節，蔦日子推出「甜蜜情人節優惠」，選購西柚芝士蜜朵朵(95元1杯)，同品項第二杯8折，甜度冰塊選擇需相同，每人限購1組，當日限30組。2/15「歡慶開工日優惠」，選購蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元1杯)，同品項第二杯5折，甜度冰塊選擇需相同，每人限購1組，當日限30組。

手搖飲七盞茶在2/15開工日當天，推出「茗茶系列」買一送一的優惠，其中7款品項包含碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍。

上班族開工必備！白蘭氏與cama café提神補體力。圖/白蘭氏提供
上班族開工必備！白蘭氏與cama café提神補體力。圖/白蘭氏提供
2/15至2/29凡到門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，加贈「海王手機支架盲袋」一個。圖/摩斯漢堡提供
2/15至2/29凡到門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，加贈「海王手機支架盲袋」一個。圖/摩斯漢堡提供
蔦日子情人節、開工日都有優惠。圖/蔦日子提供
蔦日子情人節、開工日都有優惠。圖/蔦日子提供
西雅圖極品咖啡連兩天第二杯半價。圖/西雅圖提供
西雅圖極品咖啡連兩天第二杯半價。圖/西雅圖提供

咖啡廳 情人節

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