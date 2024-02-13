4大超商「情人節限時優惠」飲品、巧克力讓愛意更暖心

今年西洋情人節適逢農曆初五，也是春節連假最後一天，準備收心開工之餘，也別忘了與情人或另一半共享節日專屬的儀式感，透過超商飲品、巧克力，讓甜蜜愛意更暖心，萬一約會忘了準備禮物，超商更是「求生存」的好幫手。

●7-ELEVEN

統一集團今年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店同步獻上近6萬5千朵「進口空運玫瑰花」，7-ELEVEN限定門市自2月12日起限量開賣，單支售價179元；2月14日前同步推出巧克力加價購，購買情人節鮮花可享CupiCho戀戀愛心巧克力禮盒加價購520元（原價560元）。

7-ELEVEN自2月14日至2月17日限時4天推出「開工龍好運」活動，活動期間持集團三大支付工具（icah2.0、icash Pay、OPEN錢包），購買CITY系列、零食、糖果等5大類別商品單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元；活動期間加碼指定明星商品最低下殺5折起，包含CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1等，以上優惠組合皆可加入集團三大支付工具滿額立折活動。

此外，2月16日前「OPENPOINT行動隨時取」也推出愛戀傳情飲品限量買5送2活動，包括CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、CITY CAFE熱脆酷摩卡／熱焙烤榛果／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任選、CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱） 、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選、CITY TEA冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選皆享買5送2優惠（現萃茶與精品咖啡需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，限量組數、會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPENPOINT APP說明）。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至2月20日金莎巧克力指定品項任選兩件79折，包含金莎金鑽禮盒（24入，379元）、金莎心型禮盒（165元）、金莎小心意禮盒（69元）、金莎8粒裝精緻禮盒（139元）、臻品甜點3粒裝（42元）、金莎16粒入（245元）、金莎3粒入（42元）。2月20日前金莎臻品甜點3粒裝、金莎3粒入可享任選買3送1。

2月20日前「全家」1,000間指定店舖開賣西洋情人節金莎花束，單顆璀璨金黃的金莎巧克力搭配精美緞帶包裝，共有4款優雅浪漫色系，每束特價99元，數量有限，售完為止。

連假尾聲除了迎接浪漫情人節外，開工日、補班日也接續報到，「全家」2月14日至2月18日將陸續於會員APP及實體店舖推出杯裝商品優惠。「全家」會員APP「優惠趣」專區推出多項商品優惠，2月14日至2月18日開放領取Let’s Café畬室醇香巧克力飲（原價85元，限量3萬張）、慢煮焦糖拿鐵（原價65元，限量10萬張）、私品茶草莓戀奶（原價65元，限量5萬張）「加10元多1杯」優惠券（每會員各品項限領1張，兌換期限皆至2月29日）；此外，2月14日至2月18日還可天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券，限量100萬張。

實體店舖則於2月14日至2月18日推出Let’s Café×Häagen-Dazs新品巧莓可可「愛一起」價，2杯特價217元（不可寄杯，單杯原價179元）；2月15日至2月18日則可享Let’s Café大杯單品美式咖啡、大杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠（不可寄杯）。

●萊爾富

情人節最適合品嘗酸甜草莓滋味，萊爾富即日起至2月20日推出Hi Café新品甜莓風味系列可享嘗鮮價49元，包含單杯售價55元的中杯冰／熱草莓風味拿鐵、大杯冰／熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ、特大杯冰葡萄風味氣泡。同一期間，指定草莓風味糖果巧克力可享任選第2件6折，包含超商獨家的雀巢纖怡草莓穀物棒、日本知名的黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾、季節限定的77乳加－濃黑巧莓（單件售價20元）、歐維氏巧克力跳跳糖－雙層巧莓風味等。

此外，3月12日前於萊爾富門市購買任一Hi Café全系列商品加20元，即可獲得一個限量熊熊棉花糖（顏色隨機，售完為止）。

●OKmart

2月14日西洋情人節當天至全台OKmart門市購買OKCAFE任一阿華田聯名系列飲品，可享單杯7折優惠。

OKmart全台門市於2月15日前推出獨家情人對杯活動，購買西莎指定品項滿3件（任選金莎3粒裝37.5g、金莎小心意禮盒50g、費列羅臻品及甜點3糖裝32.4g），即送「金川玻璃對杯」一組（顏色隨機），送完為止。同一期間也推出指定巧克力可享第2件6折，包含明治巧克力、軟糖、KitKat巧克力、歐洲進口巧克力（比利時、西班牙、波蘭）等。