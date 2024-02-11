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初二回娘家！超商推抗寒暖身優惠 咖啡買1送1、熱食買多件比較省

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN熱食自助區於春節期間加碼任選4件再加贈OPENPOINT點數8點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區於春節期間加碼任選4件再加贈OPENPOINT點數8點。圖／7-ELEVEN提供

農曆春節天氣漸漸好轉，初二回娘家沒下雨但氣溫仍偏低，出遊塞車來點超商熟食、熱飲補給，暖胃又暖心。

迎接返鄉人潮補給需求，7-ELEVEN集結熱食、CITY系列飲品到用品上百款抗寒商品滿足消費者隨時隨地保暖需求，並於觀光風景區、幹道型及交通轉運站週邊門市加強保暖商品備貨，較平時增加5倍以上，即日起至2月13日更加碼CITY系列飲品優惠，包含CITY CAFE特大杯美式買1送1、CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選買1送1等（同價位冰熱可任選/現萃茶限定門市販售）。另外，2月20日前再推出冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」單杯特價79元。

7-ELEVEN因應低溫來襲，熱食自助區全品項商品自即日起至3月5日推出搭配指定杯湯可享任選4件8.8折優惠，即日起至至2月20日春節期間加碼任選4件再加贈OPENPOINT點數8點；另7-ELEVEN也提供各式暖暖包優惠，即日起至3月5日，小白兔暖暖包全系列任選第2件6折、指定暖暖包任選買1送1。

迎接春節返鄉出遊潮，全家南洋酸辣燙「馬尚煮」推出買3送1優惠。圖／全家便利商店提供
迎接春節返鄉出遊潮，全家南洋酸辣燙「馬尚煮」推出買3送1優惠。圖／全家便利商店提供

全家熟食區推薦SOHOT炎選現烤點心與炸烤物，南洋酸辣燙「馬尚煮」有買3送1優惠（贈20元馬尚煮商品）；購買Let’s Café特濃美式咖啡或特濃拿鐵可享同品項買1送1，私品茶全品項任選第2杯5折。越冷越要吃的Fami!ce霜淇淋「草莓優格」及「巨峰葡萄」新口味，凡購買Fami!ce霜淇淋可享第2支5元。

春節期間出遊也享好康，凡至全家國道蘇澳服務區、石碇服務區、新營服務區及三義車亭服務區4大商場，消費滿588元即可至商場內全家好禮3選1，Let’s Café中杯經典美式、FMC超柔抽取式衛生紙或Fami!ce全家霜淇淋可選擇；消費滿888元還可參加「擲筊搏好運」遊戲。台61線新豐休息站、口湖休息站站則推出消費388元享好禮4選1活動，可兌換Let’s Café中杯經典美式、Let’s Café中杯經典拿鐵、FMC超柔抽取式衛生紙或FamiCollection指定茶飲。

7-ELEVEN即日起至2月13日加碼CITY系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月13日加碼CITY系列飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
即日起至3月5日，小白兔暖暖包全系列任選第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
即日起至3月5日，小白兔暖暖包全系列任選第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」推出「不添加糖紅蔘飲」，即日起至2月20日推出買1盒送1盒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱銷精補飲品韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」推出「不添加糖紅蔘飲」，即日起至2月20日推出買1盒送1盒。圖／7-ELEVEN提供

暖暖包 衛生紙 霜淇淋

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