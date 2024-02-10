國內外採購美粧 食藥署：無防腐劑化粧品看這關鍵

根據交通部觀光署統計，2023年1到11月出國人次達1074萬，赴日占383萬人次，等於去年每3人出國就有1人是去日本。國人赴日最常採購藥妝產品，民眾時常會在包裝上看到「無添加」或「0添加」防腐劑，食藥署闢謠專區請益靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱，她指出，從科學的角度分析，沒有含水的化粧品，可不添加防腐劑達到保存效果，如果成分中有含水分，通常都需要適當加入防腐劑，避免微生物增生。

吳姵萱於食藥署闢謠專區指出，多數的化粧品是由油、水和功能成分所組成，由於製造過程無法全程處於無菌狀態，當產品到了消費者手上，更是需要每天反覆開關瓶蓋使用，而這樣重複的動作，很容易使環境當中的微生物進入產品內。此時，若加入適當的防腐劑，可避免產品因為微生物增殖造成成分腐壞，確保產品的穩定性和安全性，也可維護消費者的健康與使用權益。

吳姵萱說，防腐劑主要有兩大作用機制：一為直接破壞微生物的細胞壁或細胞膜，使其失去正常生理功能，進而影響微生物生長；二是製造對細菌不利的環境，以減緩其繁殖和生存能力，導致微生物的數量下降，達到防腐的效果。

吳姵萱說，市面上的確是有無添加防腐劑的化粧產品，例如無含水的產品，就可以不使用防腐劑，此外，低過敏系列的產品也會加入防腐劑，一般而言，只要含水的產品就需要加入防腐劑，而低過敏產品主要是成分配方可舒緩外來物對於皮膚的刺激，和是否添加防腐劑並無直接關係。

根據食藥署規定，各國化粧品法規對於防腐劑都有一定的規範，台灣也訂有「化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表」規定，只要使用防腐劑的劑量在安全範圍內，化粧保養品就能維持在理想的狀態，消費者可安心使用。