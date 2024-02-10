珠寶名牌包加持女力！ 豪氣大力美魔女金廷恩

共16集的Netflix熱播韓劇「大力女子姜南順」，故事顛覆一班社會上女子柔弱無力的刻板印象，反而可以是打擊犯罪的超級英雄，輕鬆幽默又感人，講述一名國際走失女孩擁有天生怪力，從小在蒙古長大，為尋親來到韓國，後來發現全家女子也都力大無窮，一起以超能力大吉犯罪、對抗邪惡勢力的溫馨喜劇。

主角「姜南順」由曾演出「魷魚遊戲」的李瑜美擔綱演出，而美魔女金廷恩則飾演「姜南順」的母親「黃金主」。為了能刻畫「黃金主」這位江南地區的當鋪暴發戶老板娘，金廷恩在劇中每次亮相的行頭也都沒有在客氣！她最常配戴的金項鍊，就是一條卡地亞的美洲豹金鍊，也是最能展現這位充滿正義感又女力爆表、霸氣又溫柔的大力媽媽！除了美洲豹，她也也劇中穿戴了整套的寶格麗Serpenti珠寶與腕表、Tiffany Hardwear玫瑰金項鍊耳環、FRED的白K金鑲鑽CHANCE INFINIE系列珠寶，貴氣十足！