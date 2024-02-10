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珠寶名牌包加持女力！ 豪氣大力美魔女金廷恩
共16集的Netflix熱播韓劇「大力女子姜南順」，故事顛覆一班社會上女子柔弱無力的刻板印象，反而可以是打擊犯罪的超級英雄，輕鬆幽默又感人，講述一名國際走失女孩擁有天生怪力，從小在蒙古長大，為尋親來到韓國，後來發現全家女子也都力大無窮，一起以超能力大吉犯罪、對抗邪惡勢力的溫馨喜劇。
主角「姜南順」由曾演出「魷魚遊戲」的李瑜美擔綱演出，而美魔女金廷恩則飾演「姜南順」的母親「黃金主」。為了能刻畫「黃金主」這位江南地區的當鋪暴發戶老板娘，金廷恩在劇中每次亮相的行頭也都沒有在客氣！她最常配戴的金項鍊，就是一條卡地亞的美洲豹金鍊，也是最能展現這位充滿正義感又女力爆表、霸氣又溫柔的大力媽媽！除了美洲豹，她也也劇中穿戴了整套的寶格麗Serpenti珠寶與腕表、Tiffany Hardwear玫瑰金項鍊耳環、FRED的白K金鑲鑽CHANCE INFINIE系列珠寶，貴氣十足！
既然扮演靠實力的事業女強人，金廷恩在劇中的穿搭也完全展現一位個性鮮明的富貴婦熟女應有的樣子，例如第一集亮相時，就連換了粉紅、鮮黃、亮綠色三套服裝，第二集則穿了香奈兒的基點斜紋軟呢外套，這位貴婦的愛牌還包括Balmain、Bottega Veneta、Moschino等，手上拎的包包則出現過香奈兒的2.55和愛馬仕的柏金包、Ferragamo的最新Top Handle、MOYNAT的手立體方塊手拿包等，行頭比起女主角更女主角，可以說是這檔輕鬆喜劇的一大看頭。
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