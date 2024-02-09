日本最帥星三代！Uta Uchida內田雅樂 年度造型這裡看

父親是本木雅弘、母親是內田也哉子，加上外婆是大名鼎鼎的「國民奶奶」樹木希林，「星三代」的內田雅樂不僅有傲人身高與俊秀五官，也讓他以模特兒的身份近年在時尚精品如魚得水、風生水起。

十足陽剛氣息的內田雅樂去年曾出席Loewe表參道店的活動，在綠色磚牆前現身的他，以翻領飛行夾克搭上長褲、長靴，完全展現了身材優勢，另外參加Miu Miu Club的東京活動時，身穿灰色圓領衫、手上的黑色小包更打破男性包款量體的迷思。

與家族擁有強烈感情連結的他，曾和母親內田也哉子一同為女性時尚雜誌費加洛日本版的拍攝，一身黑色的他、脖子上的Boucheron寵貓Wladimir The Cat高級珠寶項鍊，帶著優雅、輕奢的中性氣息；日前內田雅樂再與妹妹內田伽羅（Uchida Kyara）一同為珠寶品牌Pomellato拍攝了形象視覺，兩人都在素雅的粉色西裝或小洋裝上，以多款輕奢珠寶展現多層次造型，雖然妹妹目前還未有官方ig帳號、但相信也將成為高潛力的時尚超新星、指日可待。

但可別以為內田雅樂只和時尚、珠寶有所連結，像是他也曾穿戴上FENDI的運動頭巾、球鞋與籃球，大秀宛如飛人喬丹的騰空姿勢，另一場活動他則受邀出席浪琴表（Longines）日本盃馬術大賽的品牌大使，穿上成套西裝、別上白色胸花與白手套，頗有西方貴族的氣韻。