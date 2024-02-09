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日本最帥星三代！Uta Uchida內田雅樂 年度造型這裡看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
允文允武、動靜皆宜的內田雅樂，曾穿戴上FENDI的運動頭巾、球鞋、籃球與長襪，重新飛人喬丹相似飛躍英姿。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
允文允武、動靜皆宜的內田雅樂，曾穿戴上FENDI的運動頭巾、球鞋、籃球與長襪，重新飛人喬丹相似飛躍英姿。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）

父親是本木雅弘、母親是內田也哉子，加上外婆是大名鼎鼎的「國民奶奶」樹木希林，「星三代」的內田雅樂不僅有傲人身高與俊秀五官，也讓他以模特兒的身份近年在時尚精品如魚得水、風生水起。

十足陽剛氣息的內田雅樂去年曾出席Loewe表參道店的活動，在綠色磚牆前現身的他，以翻領飛行夾克搭上長褲、長靴，完全展現了身材優勢，另外參加Miu Miu Club的東京活動時，身穿灰色圓領衫、手上的黑色小包更打破男性包款量體的迷思。

與家族擁有強烈感情連結的他，曾和母親內田也哉子一同為女性時尚雜誌費加洛日本版的拍攝，一身黑色的他、脖子上的Boucheron寵貓Wladimir The Cat高級珠寶項鍊，帶著優雅、輕奢的中性氣息；日前內田雅樂再與妹妹內田伽羅（Uchida Kyara）一同為珠寶品牌Pomellato拍攝了形象視覺，兩人都在素雅的粉色西裝或小洋裝上，以多款輕奢珠寶展現多層次造型，雖然妹妹目前還未有官方ig帳號、但相信也將成為高潛力的時尚超新星、指日可待。

但可別以為內田雅樂只和時尚、珠寶有所連結，像是他也曾穿戴上FENDI的運動頭巾、球鞋與籃球，大秀宛如飛人喬丹的騰空姿勢，另一場活動他則受邀出席浪琴表（Longines）日本盃馬術大賽的品牌大使，穿上成套西裝、別上白色胸花與白手套，頗有西方貴族的氣韻。

能文、能武，穿得上西裝、踩得起球鞋、戴得上法式高級珠寶，關於2024年，你怎麼能不多留心一下內田雅樂？

內田雅樂曾和母親內田也哉子一同為時尚雜誌拍攝，並配戴上Boucheron的高級珠寶，中性、優雅、輕奢。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
內田雅樂曾和母親內田也哉子一同為時尚雜誌拍攝，並配戴上Boucheron的高級珠寶，中性、優雅、輕奢。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
內田雅樂出席Loewe表參道活動，以翻領的飛行員夾克，展現飛官的不羈率性。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
內田雅樂出席Loewe表參道活動，以翻領的飛行員夾克，展現飛官的不羈率性。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
身穿西裝、帶有貴族氣韻的內田雅樂，同時也是浪琴（Longines）日本盃馬術大賽的品牌大使。圖／翻攝自 IG @ utauuu
身穿西裝、帶有貴族氣韻的內田雅樂，同時也是浪琴（Longines）日本盃馬術大賽的品牌大使。圖／翻攝自 IG @ utauuu
誰說男包一定是雙肩、運動、大尺寸？拿起Miu Miu黑色小包的內田雅樂，顛覆了包款量體與性別的傳統想像。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
誰說男包一定是雙肩、運動、大尺寸？拿起Miu Miu黑色小包的內田雅樂，顛覆了包款量體與性別的傳統想像。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
內田雅樂曾身穿GUCCI為Vogue香港版拍攝，展現街頭的潮流感。圖／翻攝自 IG @ utauuu
內田雅樂曾身穿GUCCI為Vogue香港版拍攝，展現街頭的潮流感。圖／翻攝自 IG @ utauuu
內田雅樂與妹妹內田伽羅（Uchida Kyara）一同為珠寶品牌Pomellato拍攝了形象視覺。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）
內田雅樂與妹妹內田伽羅（Uchida Kyara）一同為珠寶品牌Pomellato拍攝了形象視覺。圖／翻攝自 IG @ utauuu（合成圖）

珠寶 西裝

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