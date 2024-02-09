領紅包過年逛街去！百貨春節大檔優惠整理包

無論是過年送禮、買新衣、家電家飾換新、拿到年終獎金犒賞自己，或是過年期間與家人一起逛街採購，春節都是一個重要的購物檔期。各大百貨、商場也針對年度開春大檔推出主題優惠，購物前記得比較一下，在哪家商場使用什麼回饋最符合自己的需求，讓優惠極大化。

新光三越 可跨店、線上線下刷卡都可累積

新光三越新春最大檔「卡利HIGH」自1月18日至2月25日一連39天，不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費賺最高7%回饋。新光三越全台北中南皆有據點，加上線上線下刷卡都可累積，優惠不限於單一店點可跨區累計，使用上相當有彈性。

「卡利HIGH」期間聯手10家指定銀行推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元以上回饋6％ skm points點數回饋，使用新光三越行動支付skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元立即再加碼1%、最高7%回饋。

遠東百貨 國際精品再加碼

全台遠百2月7日起至2月21日展開春節檔期，百貨服飾當日累計5,000元送250元，高消費另有加碼，當日累計滿3萬元加送300元。遠百App會員單筆5,000元再加贈250元。保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，HAPPYGO Pay獨享全館單日單筆刷5,000元送200元。新竹大遠百另有針對App會員獨家加碼。檔期間持指定銀行全館單筆滿額可享分期零利率，還有分期加碼禮。

遠百特別針對旗下精品大店，2月7日起至2月18日於台中大遠百、信義A13，只要持10大銀行信用卡分6期消費滿1萬送500元；板橋大遠百、遠百竹北則是滿1萬送800元，每卡最高回饋上限20萬。各店一樓精品幾乎全面適用回饋，領完年終想買精品犒賞自己，可把握這波難得回饋。

遠東SOGO CUBE卡享最高12%回饋

遠東SOGO台北店1月20日起至2月14日「歲末迎新sale」，攜手10大銀行推出最高8%回饋，男女裝、女鞋、化妝品、家用、藝品、寢具、玩具等當日單卡刷卡累計滿5,000元送400元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品名店滿10,000元送400元電子抵用券、指定精品滿20,000元送1,500元電子抵用券，另外，刷指定銀行信用卡再享SOGO電子商品券、12期分期0利率等好康，國泰世華CUBE卡享最高12%回饋。

另外，初一至初三還可到SOGO台北店買福袋抽大獎，也是每年SOGO主顧客喜歡的過年儀式感重頭戲。

微風 會員滿額再送質感露營椅

微風新春檔期1月18日至2月15日推出滿千送千、滿萬送萬會員點數回饋。於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高，當館當日單筆消費滿10,000元以上；微風南山單筆消費滿10,000元以上或刷玉山臺北南山廣場卡，當日全館單筆消費滿8,000元以上，憑微風積點禮遇會員資格就可以兌換新春祥龍特禮「微風獨家BREEZE SUPER質感生活露營椅」一份。

環球購物中心 全通路累積

Global Mall環球購物中心春節檔期1月18日起至2月25日開跑，春節活動期間購物消費皆可全通路累積，只要於環球任一分店＋環球Online消費累計滿1萬元，即可獲限量1千點回饋。另主打「多元業種滿額贈」，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市持Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3,000元最高送500元＋300點，最高回饋率19%。另針對服飾、居家生活、家電、健康器材不同業種也推出多波段滿額贈。

統一時代百貨台北店 初一至初五開運小物免費領

2月1日至2月14日推出全館指定櫃滿3,000送300，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000再送400、滿12,000加送400，合計回饋達20%，此外，若使用icash Pay綁定指定5大銀行信用卡再享滿6,000加送100。

過年期間網羅全台各大廟宇的好物送給民眾，包含初一前500名入館顧客可獲得松山奉天宮發財金一份、初二凡龍年出生者可扣88點兌換200元紅包一份，初三至初五每日前300名可分別領取滿漢大餐一碗+濃韻一瓶+烘爐地南山福德宮發財金、滿漢大餐一碗+濃韻一瓶+北投關渡宮錢母、滿漢大餐一碗+濃韻一瓶+台北霞海城隍廟月老御守。

京站 Q點30點現抵300元

京站1月18日至2月14日新春特別企劃，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元；持本人行動Q卡及台北店當天單筆滿1,499元京站發票就可以兌換手機支架1個(限量2200個)；2月14日前憑單筆滿888元發票可在京站APP線上抽獎，大獎包含：價值34000元的承億酒店經典和室雙人房抽1份、價值8800元的朗居文旅旅者四人房抽2份，Q點數1888點等大獎(每會員限參加1次，限量2000份)。

宏匯廣場 全館消費滿2288抽Gogoro

2月8日至2月18日春節檔期推出指定專櫃當日消費累計滿3,000送100元電子抵用券(餐飲除外，抵用券可於2/29~3/27回館使用)。名品/大家電/按摩器材/3C當日單筆滿10,000元送500元電子抵用券(可於2/29~3/27回館使用）。2月28日前當日累計滿2,288元，有機會抽中gogoro、16,888元開運紅包以及各式小家電等好禮。