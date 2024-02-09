回顧2023「最美臉蛋」金泰亨入伍前 最時髦的穿搭揭秘
南韓男子天團防彈少年團BTS成員金泰亨（V）已經連續8年被外媒選為「最美臉蛋」，是舉世公認的美男，雖然他已於2023年底入伍當兵，BTS也將暫停團體活動，不過這位CELINE品牌大使和Panthère de Cartier卡地亞美洲豹形象大使的時髦身影也陪伴了粉絲整整一年，大家印象最深刻的是2023年的哪一次亮相呢？
金泰亨在正式出席公開活動的時候往往穿得比較成熟，而且會把留得較長的瀏海放垂下來，例如在坎城影展期間受邀出席CELINE古堡晚宴，與朴寶劍、Blackpink Lisa「神仙合照」的時候，就選穿了一身比較華麗搖滾的黑色，搭配蝴蝶結這種中性風格元素。在CELINE 2023冬季男裝形象大片中，更將這種搖滾氣息發揮得更濃烈，髮型眼神讓人直想起60、70年代的搖滾巨星。
不過平常在IG或是機場配捕捉到的私服場合，就很能讓人感受到他只是個活潑的大男孩，比起襯衫更長看到他套件T恤、寬鬆運動休閒外套、牛仔褲就夠好看，有時候會簡單搭配個手鍊、項鍊，配件頂多加個棒球帽，這無疑也是所有年輕人最標準的時尚潮流風格。比起近年來南都會男性流行的小包，金泰亨似乎比較常選用歐美休閒風格的大型包款，不論是後背包或手提，即是看起來空空的沒放滿，也讓人感覺舒適而合乎他的身形比例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言