回顧2023「最美臉蛋」金泰亨入伍前 最時髦的穿搭揭秘

南韓男子天團防彈少年團BTS成員金泰亨（V）已經連續8年被外媒選為「最美臉蛋」，是舉世公認的美男，雖然他已於2023年底入伍當兵，BTS也將暫停團體活動，不過這位CELINE品牌大使和Panthère de Cartier卡地亞美洲豹形象大使的時髦身影也陪伴了粉絲整整一年，大家印象最深刻的是2023年的哪一次亮相呢？

金泰亨在正式出席公開活動的時候往往穿得比較成熟，而且會把留得較長的瀏海放垂下來，例如在坎城影展期間受邀出席CELINE古堡晚宴，與朴寶劍、Blackpink Lisa「神仙合照」的時候，就選穿了一身比較華麗搖滾的黑色，搭配蝴蝶結這種中性風格元素。在CELINE 2023冬季男裝形象大片中，更將這種搖滾氣息發揮得更濃烈，髮型眼神讓人直想起60、70年代的搖滾巨星。