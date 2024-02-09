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回顧2023「最美臉蛋」金泰亨入伍前 最時髦的穿搭揭秘

聯合報／ 孫曼/即時報導
卡地亞宣布南韓天團BTS成員金泰亨(V)，成為新任Panthère de Cartier形象大使。圖／卡地亞提供
卡地亞宣布南韓天團BTS成員金泰亨(V)，成為新任Panthère de Cartier形象大使。圖／卡地亞提供

南韓男子天團防彈少年團BTS成員金泰亨（V）已經連續8年被外媒選為「最美臉蛋」，是舉世公認的美男，雖然他已於2023年底入伍當兵，BTS也將暫停團體活動，不過這位CELINE品牌大使和Panthère de Cartier卡地亞美洲豹形象大使的時髦身影也陪伴了粉絲整整一年，大家印象最深刻的是2023年的哪一次亮相呢？

金泰亨在正式出席公開活動的時候往往穿得比較成熟，而且會把留得較長的瀏海放垂下來，例如在坎城影展期間受邀出席CELINE古堡晚宴，與朴寶劍、Blackpink Lisa「神仙合照」的時候，就選穿了一身比較華麗搖滾的黑色，搭配蝴蝶結這種中性風格元素。在CELINE 2023冬季男裝形象大片中，更將這種搖滾氣息發揮得更濃烈，髮型眼神讓人直想起60、70年代的搖滾巨星。

不過平常在IG或是機場配捕捉到的私服場合，就很能讓人感受到他只是個活潑的大男孩，比起襯衫更長看到他套件T恤、寬鬆運動休閒外套、牛仔褲就夠好看，有時候會簡單搭配個手鍊、項鍊，配件頂多加個棒球帽，這無疑也是所有年輕人最標準的時尚潮流風格。比起近年來南都會男性流行的小包，金泰亨似乎比較常選用歐美休閒風格的大型包款，不論是後背包或手提，即是看起來空空的沒放滿，也讓人感覺舒適而合乎他的身形比例。

V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv
金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
（由左至右）朴寶劍、LISA、金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴合影。圖／CELINE提供
（由左至右）朴寶劍、LISA、金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴合影。圖／CELINE提供
（由左至右）Blackpink成員Lisa、娜歐蜜坎貝兒、BTS防彈少年團成員金泰亨於娜歐蜜生日派對上合影。圖／摘自網路
（由左至右）Blackpink成員Lisa、娜歐蜜坎貝兒、BTS防彈少年團成員金泰亨於娜歐蜜生日派對上合影。圖／摘自網路
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。(圖:CELINE提供)
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。(圖:CELINE提供)
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自IG
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自IG
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。圖／CELINE提供
金泰亨被私生飯尾隨進住家電梯，還強逼他結婚。(取材自Instagram)
金泰亨被私生飯尾隨進住家電梯，還強逼他結婚。(取材自Instagram)
BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供
金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv
金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。(取材自Instagram@thv)
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。(取材自Instagram@thv)
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
韓國BTS防彈少年團成員V金泰亨穿著CELINE春夏運動風男裝。圖／摘自藝人IG
BTS防彈少年團成員金泰亨(V)以Besace Triophe包款搭配人字紋粗花呢大衣，散發貴族般英倫風範。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員金泰亨(V)以Besace Triophe包款搭配人字紋粗花呢大衣，散發貴族般英倫風範。圖／CELINE提供
V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
（由左到右）金泰亨、朴寶劍現身東京表參道CELINE精品店重新開幕。(圖:CELINE提供)
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
V金泰亨為CELINE 2023冬季男裝系列拍攝形象大片。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。(圖:CELINE提供)
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE。(圖:CELINE提供)
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配黑色牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員金泰亨出席CELINE於坎城影展期間舉辦晚宴。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE，以西裝外套搭配T恤牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供
BTS防彈少年團成員V金泰亨穿CELINE T恤配牛仔褲。圖／CELINE提供

BTS CELINE 美洲豹

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