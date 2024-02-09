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盤點宋慧喬2023最美造型 百想視后紅毯只能算第二

聯合報／ 孫曼/即時報導
FENDI品牌大使宋慧喬穿2023春夏高級訂製服系列出席Met Gala 2023。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬穿2023春夏高級訂製服系列出席Met Gala 2023。圖／FENDI提供

多年來一直是顏值天花板擔當的女星宋慧喬，今年因為演出NETFLIX夯劇「黑暗榮耀」摘下第59屆韓國百想藝術大賞視后，年中又在美國紐約出席了有「時尚界奧斯卡」之稱的大都會博物館慈善晚宴和BLACKPINK成員JENNIE合照自拍蔚為話題，加上隨著所代言的品牌CHAUMET高級珠寶巡展，以及受邀出席多場FENDI活動，可以說是一年到頭都有曝光。

今年「喬妹」的曝光，以精品晚宴等正式活動為多，因此每次亮相也都多以正式感的長禮服為主。例如，在摘下視后的百想紅毯上，她選穿了一套來自韓國品牌Avouavou的粉嫩色飄逸薄紗禮服亮相，紗葉邊長袖點和寬鬆的長裙不太顯出身材，使得V形低胸線條格外引人注目，搭配輕鬆放下的長髮和CHAUMET的珠寶，端莊仙氣，就是造型比起其他女星偏保守。

這種長袖垂墜的浪漫女人風絕對是宋慧喬最擅長也最好駕馭的風格，她夏天出席CHAUMET最新高級珠寶發表活動時也許則了類似的款式，以鬆軟布料抓皺垂墜的米白色洋裝襯托放下的浪漫大捲髮，搭配V字胸線襯托以花草植物為設計主題的高級珠寶，仙氣十足。這種V形胸線的服裝，今年幾度出席珠寶活動時，也都是宋慧喬最經常選擇的款式。

不過要說今年最令人難忘喬妹造型，就是穿著FENDI 2023春夏高級訂製服系列出席Met Gala的時候了。這一季FENDI 2023春夏高級訂製服的設計，在創意總監Kim Jones的創意發想下，以內衣睡袍為設計元素，粉色絲質蕾絲的垂墜長裙和馬甲式上身完美展現優雅纖細的身材，比起她平時的的穿著更增添了一抹性感。

宋慧喬全黑禮服壓軸登場，禮服簡單高雅，襯托出她的好氣質。(取材自Newsen)
宋慧喬全黑禮服壓軸登場，禮服簡單高雅，襯托出她的好氣質。(取材自Newsen)
FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
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宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG
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Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
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宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上層樓，更拿下多項視后獎項。圖／Netflix提供
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宋慧喬新家還沒落成傳出工安意外。（取材自Instagram）
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宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上層樓，更拿下多項視后獎項。圖／摘自IG
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宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供
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FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
宋慧喬去海邊玩，拍了美照。（取材自Instagram）
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宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。(取材自Instagram)
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宋慧喬出道多年，終於憑藉「黑暗榮耀」奪視后寶座。圖／Harper's BAZAAR提供
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宋慧喬42歲生日，彩妝師曝光她的童年照。(取材自Insatgram)
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FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
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超人氣韓星宋慧喬以一身短裙辣秀長腿，現身FENDI 2024春夏高級訂製服大秀現場。圖／FENDI提供
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Chaumet亞太區品牌大使宋慧喬配戴經典的Bee My Love系列珠寶出席新加坡ION Orchard購物商場期間限定店開幕活動。圖／Chaumet提供
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宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供
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宋慧喬以「黑暗榮耀」首奪第59屆韓國百想藝術大賞視后。(歐新社)
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宋慧喬（左）、Jennie出席2023紐約大都會時尚晚宴合影照在社群流出。（取材自Instagram）
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FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。(圖：FENDI提供）
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宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。（圖：Harper's BAZAAR提供）
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Chaumet品牌大使、韓國女星宋慧喬日前非往巴黎參加Chaumet高級珠寶展，機場穿搭配戴Bee My Love系列珠寶。圖／Chaumet提供
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FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
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宋慧喬出席首爾Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。圖／Chaumet提供
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FENDI品牌大使宋慧喬獻上2023年冬日佳節祝福。圖／FENDI提供
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宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上層樓，更拿下多項視后獎項。圖／摘自IG
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宋慧喬透露一看了「黑暗榮耀」劇本就非常喜歡。（圖：Harper's BAZAAR提供）
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FENDI釋出品牌大使宋慧喬的幕後花絮照片及影片，捕捉她出席2023年Met Gala前的準備過程。圖／FENDI提供
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宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。圖／Harper's BAZAAR提供
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