盤點宋慧喬2023最美造型 百想視后紅毯只能算第二

多年來一直是顏值天花板擔當的女星宋慧喬,今年因為演出NETFLIX夯劇「黑暗榮耀」摘下第59屆韓國百想藝術大賞視后,年中又在美國紐約出席了有「時尚界奧斯卡」之稱的大都會博物館慈善晚宴和BLACKPINK成員JENNIE合照自拍蔚為話題,加上隨著所代言的品牌CHAUMET高級珠寶巡展,以及受邀出席多場FENDI活動,可以說是一年到頭都有曝光。

今年「喬妹」的曝光,以精品晚宴等正式活動為多,因此每次亮相也都多以正式感的長禮服為主。例如,在摘下視后的百想紅毯上,她選穿了一套來自韓國品牌Avouavou的粉嫩色飄逸薄紗禮服亮相,紗葉邊長袖點和寬鬆的長裙不太顯出身材,使得V形低胸線條格外引人注目,搭配輕鬆放下的長髮和CHAUMET的珠寶,端莊仙氣,就是造型比起其他女星偏保守。

這種長袖垂墜的浪漫女人風絕對是宋慧喬最擅長也最好駕馭的風格,她夏天出席CHAUMET最新高級珠寶發表活動時也許則了類似的款式,以鬆軟布料抓皺垂墜的米白色洋裝襯托放下的浪漫大捲髮,搭配V字胸線襯托以花草植物為設計主題的高級珠寶,仙氣十足。這種V形胸線的服裝,今年幾度出席珠寶活動時,也都是宋慧喬最經常選擇的款式。