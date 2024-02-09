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碰上春節假期 網購想退貨 7天猶豫期可順延

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

網購若逢連假期間後悔，又發現郵局及店家沒開門。新北消保官提醒，「7日猶豫期」依民法規定，應以收到商品或接受服務第2天起算，如第7天是國定假日，順延到假期後第1個上班日，為行使特殊解約權的最後一日。

消保官指出，農曆春節期間網購，依照消費者保護法第19條規定，通訊交易或訪問交易消費者，得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由、負擔任何費用或者對價。

至於7日如何計算，消保官說，依民法第120條第2項、民法第122條規定，應以收到商品、接受服務第2天開始起算第1天，若第7天是國定假日，可順延到假期後第1個上班日，為行使特殊解約權的最後1天，即使業者在過年期間正常營業、購物網站正常營運，也適用。

消保官舉例，消費者若在1月29日下單，2月1日收到商品，7日猶豫期間應從2月2日起算第1天，第7天為2月8日，但因2月8日為春節連假首日，因此猶豫期順延到2月15日才是最後1天，消費者最遲應在2月15日提出解約書面或寄回商品，若雙方無特別約定，應照法規計算期日，消費者提出解約書面或寄回商品。

消保官補充，透過通訊交易的消費者若要行使解約權，依法應寄回商品或以「書面」（如存證信函），但考量網路購物是以電子方式成立交易，實務上也認為消費者得以「電子方式」來行使解除權。

民法 消保官 消費者

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