過年消費回饋賺不完 全支付最高回饋50% LINE Pay送優惠券再抽紅包

過年就是要天天賺回饋！春節期間不管是採買年貨年菜、親友聚餐、出門旅遊，還是提前採購新學期用品，用電子支付都能享優惠。

全支付「環台大撒幣」第5站繞境至高雄、屏東，2月份消費享筆筆20%全點回饋；2月8日至3月10日逛遊北部知名「延三夜市」與「華西街夜市」探索在地台灣美味，再拿筆筆50%全點回饋；2月15日起，家人團聚訂餐廳「EZTABLE」新戶消費滿額全點50點回饋；連假結束收心採買生活小物、3C、文具等，全支付「開學季」攜手「墊腳石」、「九乘九」、「101文具天堂」、「金玉堂」、「Straight A」、「三創生活」、「小林眼鏡」、「仁愛眼鏡」、「摩曼頓」、「生活工場」等品牌，2月15日至3月14日單筆消費不限金額，筆筆最高享30%全點回饋，最高可得100全點。

即日起至3月31日，於合作通路消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結國泰世華、玉山銀行及元大銀行3家指定銀行帳戶付款，再加碼2%全點回饋。2月8日至2月24日，使用全支付於指定合作通路單筆消費滿888元享4.5%全點回饋，再抽郵輪日本雙人遊與全點1萬點、可愛旅行8件組。

LINE Pay則從2月10日至2月14日於實體店家推出「龍年LINE Pay龍來賺」春節限定優惠，初一至初四用戶每日上午8:00後至實體店家完成首筆消費，即可獲贈LINE Pay優惠券1張，初一首筆消費享10元優惠券，初二享20元優惠券，初三享30元優惠券，初四享40元優惠券，一連4天越領越賺，優惠券可於下次實體店家現場消費滿額時折抵使用。初五開工日LINE Pay為用戶加碼「抽紅包」博全年好彩頭， 2月14日至LINE Pay實體店家完成首筆交易且實際支付金額滿50元，就送LINE Pay紅包1個，最高可抽LINE POINTS 99點。

即日起至2月14日止，於新光三越、MITSUI OUTLET PARK單筆消費滿188元，即可獲得88元優惠券並於下次消費時折抵；2月8日到2月14日，在Klook預定各式旅遊行程，以LINE Pay單筆消費滿2,000元，更可獲得LINE POINTS 4%回饋。

即日起於全台9大指定夜市店家推出消費即送9折優惠券及滿額抽紅包雙重好康，包括台北寧夏夜市、南機場夜市、華西街夜市、艋舺夜市，台中旱溪夜市、大慶夜市，高雄六合夜市、瑞豐夜市及花蓮東大門夜市，首筆消費贈3張9折優惠券，下次消費即可折抵；單筆付款滿額50元還可獲得紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點。