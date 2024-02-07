OKmart化身蝦皮購物寄取專門店 全新規格10公斤超大包裹也能寄
網購超取滿足許多上班族不方便隨時在家收件的困擾，近年重要購物檔期都可見各大超商取件貨架大爆滿的盛況。OKmart繼與「蝦皮購物」合作推出雙向寄件服務後，再度獨家合作推出「店到店包裏寄取」服務，以獨創店到店包裹規格，將寄取重量超過同業一倍，解放消費者的購物上限，突破以往消費者網路購物僅能購買5公斤以內商品限制，現在消費者在蝦皮購物下單小家電、輕家具、厚棉被等商品，重量只要在10公斤以內，都能在OKmart輕鬆寄取。另外，同步推出超輕規格只要28元的優惠，搶攻網購寄取件市場。
除了原本單件60元的常用規格，OKmart即日起另外獨家新增「靈活輕規格」與「便利重規格」，靈活輕規格尺寸上限不變但限重僅50克，費用只要28元，寄小零件、生活小物、文書資料寄件等更優惠；便利重規格則是稍微放大尺寸，長+寬+高≦120cm最長邊≦50cm，限重≦10公斤，無論是冬被、課本、漫畫等重物，現在也能用OKmart寄取貨。
OKAPP上同步新增「店到店訂單服務」，讓使用者可以透過OKAPP一次建立多筆訂單，省去至門市打單的時間外，並開通代收貨款功能，在建單時就能選擇取貨付款，代收金額從100元至10,000元之間， 為網購小老闆們多一項貼心服務。
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