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情人節愛心珠寶表真情 異材質、鏤空、情書各藏巧思

聯合報／ 孫曼/即時報導
Just Gold心動傳情耳環，31,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold心動傳情耳環，31,800元。圖／鎮金店提供

愛始於心動，心形珠寶是情人節最熱門的送禮選擇。2024年西洋情人節前夕，Just Gold鎮金店推出全新「心動傳情Love & Crush系列」，以中西合璧的手法，結合溫潤黃金與粉嫩貝母為一顆完整的心，象徵兩人合而為一的情意，並點綴璀璨鑽石，猶如相愛倆人朝夕相處後碰撞出熱烈火花，讓浪漫縈繞身邊。系列提供項鍊、手環、耳環等不同款式選擇。

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）今年推出兩款設計，每款均提供18K黃金與925純銀兩種材質選擇。2024 HEARTS OF GEORG JENSEN 年度心形扉頁項鍊，將心形符碼化作詩意書信，以側緣翻折捲邊的輪廓，構築出洋溢立體感與雕塑感，為經典愛心廓形賦予嶄新生命力。限量發售的 HEARTS OF GEORG JENSEN 心形鏤空項鍊，則勾勒「穿越時空」的設計，百年傳承的銀雕技藝勾勒自然流暢的柔潤線條，象徵心的共頻讓愛不受距離所限。

喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊，28,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊，28,000元。圖／喬治傑生提供
Just Gold心動傳情項鍊，50,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold心動傳情項鍊，50,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold心動傳情手鍊，32,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold心動傳情手鍊，32,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold鎮金店2024西洋情人節「心動傳情系列」全新上市。圖／鎮金店提供
Just Gold鎮金店2024西洋情人節「心動傳情系列」全新上市。圖／鎮金店提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出多款心形珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出多款心形珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊，5,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊，5,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊，5,500元。圖／喬治傑生提供
Just Gold心動傳情項鍊背面設計，50,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold心動傳情項鍊背面設計，50,000元。圖／鎮金店提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊，29,600元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊，29,600元。圖／喬治傑生提供

情人節 愛心

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