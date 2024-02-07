情人節愛心珠寶表真情 異材質、鏤空、情書各藏巧思
愛始於心動，心形珠寶是情人節最熱門的送禮選擇。2024年西洋情人節前夕，Just Gold鎮金店推出全新「心動傳情Love & Crush系列」，以中西合璧的手法，結合溫潤黃金與粉嫩貝母為一顆完整的心，象徵兩人合而為一的情意，並點綴璀璨鑽石，猶如相愛倆人朝夕相處後碰撞出熱烈火花，讓浪漫縈繞身邊。系列提供項鍊、手環、耳環等不同款式選擇。
丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）今年推出兩款設計，每款均提供18K黃金與925純銀兩種材質選擇。2024 HEARTS OF GEORG JENSEN 年度心形扉頁項鍊，將心形符碼化作詩意書信，以側緣翻折捲邊的輪廓，構築出洋溢立體感與雕塑感，為經典愛心廓形賦予嶄新生命力。限量發售的 HEARTS OF GEORG JENSEN 心形鏤空項鍊，則勾勒「穿越時空」的設計，百年傳承的銀雕技藝勾勒自然流暢的柔潤線條，象徵心的共頻讓愛不受距離所限。
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