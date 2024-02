情人節愛心珠寶表真情 異材質、鏤空、情書各藏巧思

愛始於心動,心形珠寶是情人節最熱門的送禮選擇。2024年西洋情人節前夕,Just Gold鎮金店推出全新「心動傳情Love & Crush系列」,以中西合璧的手法,結合溫潤黃金與粉嫩貝母為一顆完整的心,象徵兩人合而為一的情意,並點綴璀璨鑽石,猶如相愛倆人朝夕相處後碰撞出熱烈火花,讓浪漫縈繞身邊。系列提供項鍊、手環、耳環等不同款式選擇。

丹麥皇室精品喬治傑生( GEORG JENSEN)今年推出兩款設計,每款均提供18K黃金與925純銀兩種材質選擇。2024 HEARTS OF GEORG JENSEN 年度心形扉頁項鍊,將心形符碼化作詩意書信,以側緣翻折捲邊的輪廓,構築出洋溢立體感與雕塑感,為經典愛心廓形賦予嶄新生命力。限量發售的 HEARTS OF GEORG JENSEN 心形鏤空項鍊,則勾勒「穿越時空」的設計,百年傳承的銀雕技藝勾勒自然流暢的柔潤線條,象徵心的共頻讓愛不受距離所限。 喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊,28,000元。圖/喬治傑生提供 Just Gold心動傳情項鍊,50,000元。圖/鎮金店提供 Just Gold心動傳情手鍊,32,600元。圖/鎮金店提供 Just Gold鎮金店2024西洋情人節「心動傳情系列」全新上市。圖/鎮金店提供 喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出多款心形珠寶。圖/喬治傑生提供 喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊,5,300元。圖/喬治傑生提供 喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列純銀項鍊,5,500元。圖/喬治傑生提供 Just Gold心動傳情項鍊背面設計,50,000元。圖/鎮金店提供 喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列18K黃金項鍊,29,600元。圖/喬治傑生提供