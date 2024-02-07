OMEGA X Swatch特別慈善義拍 2月12線上開拍！
每一個品牌都有至少一個經典，但經典不一定廣為人知，需要「下放」到凡間才能廣為流傳。歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）系列在經過去年與同集團最便宜入門品牌Swatch的多次聯名款後，已然廣為人知。近日OMEGA並宣布，將有11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒為慈善義拍，打響名聲之餘，也做好事、秀善心。
每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表，表款的所得將100%捐贈給OMEGA的長期合作夥伴：國際性的非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），以推廣全球的救盲任務；Orbis不僅為全球的患者提供護理服務，同時積極在全球培育專業人員，雙方的合作始自2011年至今，合作無間。
本次的行李箱表盒除包含11只別具玩味的表款、並帶有OMEGA X Swatch的金色單片眼鏡與一枚硬幣，硬幣將刻有城市的航空代碼、如香港之於HKG，同時同一代碼也將被刻在該特定城市的行李箱表盒內所有表款側面。
這次不必再請阿嬤漏夜排隊了，只要登入拍賣會的官方網站Sothebys.com，即可進行線上投標、競標。競標將從2月12日開始、並在下一個滿月的2月24日結束。上月球的心願只有極少數人能完成，但透過投標一組別具意義的超級大玩具組？甚至幫助其他有眼疾的人有機會重見光明？這便容易多了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言