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OMEGA X Swatch特別慈善義拍 2月12線上開拍！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA將推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，於蘇富比進行線上拍賣。圖／OMEGA提供
OMEGA將推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒，於蘇富比進行線上拍賣。圖／OMEGA提供

每一個品牌都有至少一個經典，但經典不一定廣為人知，需要「下放」到凡間才能廣為流傳。歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）系列在經過去年與同集團最便宜入門品牌Swatch的多次聯名款後，已然廣為人知。近日OMEGA並宣布，將有11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒為慈善義拍，打響名聲之餘，也做好事、秀善心。

每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表，表款的所得將100%捐贈給OMEGA的長期合作夥伴：國際性的非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），以推廣全球的救盲任務；Orbis不僅為全球的患者提供護理服務，同時積極在全球培育專業人員，雙方的合作始自2011年至今，合作無間。

本次的行李箱表盒除包含11只別具玩味的表款、並帶有OMEGA X Swatch的金色單片眼鏡與一枚硬幣，硬幣將刻有城市的航空代碼、如香港之於HKG，同時同一代碼也將被刻在該特定城市的行李箱表盒內所有表款側面。

這次不必再請阿嬤漏夜排隊了，只要登入拍賣會的官方網站Sothebys.com，即可進行線上投標、競標。競標將從2月12日開始、並在下一個滿月的2月24日結束。上月球的心願只有極少數人能完成，但透過投標一組別具意義的超級大玩具組？甚至幫助其他有眼疾的人有機會重見光明？這便容易多了！

每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表，11個城市將包含澳洲雪梨、北京、巴黎、香港、米蘭、東京、新加坡、曼谷、倫敦、紐約與蘇黎世。圖／OMEGA提供
每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表，11個城市將包含澳洲雪梨、北京、巴黎、香港、米蘭、東京、新加坡、曼谷、倫敦、紐約與蘇黎世。圖／OMEGA提供
每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表。圖／OMEGA提供
每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表。圖／OMEGA提供
歐米茄的超霸（Speedmaster）系列在經過去年與同集團最入門品牌Swatch的多次聯名款後，已然廣為人知。圖／OMEGA提供
歐米茄的超霸（Speedmaster）系列在經過去年與同集團最入門品牌Swatch的多次聯名款後，已然廣為人知。圖／OMEGA提供
Orbis最代表性的，就是一只象徵救盲的慈善小熊。圖／OMEGA提供
Orbis最代表性的，就是一只象徵救盲的慈善小熊。圖／OMEGA提供
由OMEGA與Swatch聯名的超霸計時碼表，自前年起掀起一波超霸潮流、至今仍持續延燒。圖／OMEGA提供
由OMEGA與Swatch聯名的超霸計時碼表，自前年起掀起一波超霸潮流、至今仍持續延燒。圖／OMEGA提供

品牌 硬幣 行李箱

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