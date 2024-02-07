OMEGA X Swatch特別慈善義拍 2月12線上開拍！

每一個品牌都有至少一個經典，但經典不一定廣為人知，需要「下放」到凡間才能廣為流傳。歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）系列在經過去年與同集團最便宜入門品牌Swatch的多次聯名款後，已然廣為人知。近日OMEGA並宣布，將有11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒為慈善義拍，打響名聲之餘，也做好事、秀善心。

每一套的MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒內，將包含11只的OMEGA X Swatch 「Mission to Moonshine Gold」時計碼表，表款的所得將100%捐贈給OMEGA的長期合作夥伴：國際性的非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），以推廣全球的救盲任務；Orbis不僅為全球的患者提供護理服務，同時積極在全球培育專業人員，雙方的合作始自2011年至今，合作無間。

本次的行李箱表盒除包含11只別具玩味的表款、並帶有OMEGA X Swatch的金色單片眼鏡與一枚硬幣，硬幣將刻有城市的航空代碼、如香港之於HKG，同時同一代碼也將被刻在該特定城市的行李箱表盒內所有表款側面。