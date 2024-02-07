連假最後一天就是情人節 熱門餐廳訂位已9成滿

今年大年初五適逢2月14日情人節，百貨春節大檔也特別推出情人節提案，微風指出，信義區的高樓層餐廳目前訂位已達9成滿，針對情人節，推出會員消費滿3,000元可抽頂級飯店住宿券。情人節當天微風台北車站舉辦快閃接吻，參加活動再抽22萬商務艙來回機票。

微風高樓層餐廳包括微風信義莫爾頓牛排館、饗饗、Sea To Sky、麻辣45，以及微風南山和牛47、THE UKAI TAIPEI 、Smith & Wollensky、MiraWan等熱門約會餐廳目前訂位已達9成滿，相當搶手。

微風即日起至2月14日期間，憑微風積點禮遇會員於微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京，當日單館單筆滿3,000元以上有機會抽「雲品溫泉酒店住宿券」，滿6,000即符合兩次抽獎資格，依此類推。微風信義X微風松高X微風南山，也特別在2月13日、2月14日這兩天，推出憑微風禮遇會員當館單筆消費5,200元以上，即可獲得微風專屬象徵自由戀愛的「氣球花束」。

今年西洋情人節剛好是春節連假最後一天，預估臨時性購花需求將增加，統一集團提供多元且便利的購花管道，讓民眾提前備妥花禮。統一集團今年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店同步獻上近6萬5千朵引進來自哥倫比亞、厄瓜多的進口空運玫瑰花，特別挑選「經典紅色玫瑰」，全程低溫保鮮運送。

想為另一半準備禮物？京站時尚廣場即日起至2月14日可享「點數變現金」，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元。京站並與台北霞海城隍廟合作推出「你的在線月老」情人節特別企劃，掃碼即可求月老籤，即日起至2月29日於指定貼文下方上傳專屬你的籤詩畫面，並寫下給月老的一句話，就有機會獲得旅幸福集團聯合高級雙人住宿券 (價值8800元，共抽2份)。