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花開富貴迎新春！DE BEERS、Tiffany金緞帶獻限定項鍊
慶祝龍年到來，De Beers推出由超模何穗演繹的全新形象廣告，以蓮花圖案的Enchanted Lotus系列象徵著希望和嶄新的開始，並推出於debeers.com官方網站獨家限定發售的兩款Enchanted Lotus彩色琺瑯圓牌吊墜項鍊，以溫暖明亮的18K玫瑰金分別搭配紅色琺瑯及粉紅色琺瑯，為新的一年增添充滿活力的幸運色彩，並為此一經典系列帶來更臻豐富的入門款珠寶選擇。
Tiffany & Co.蒂芙尼的2024年農曆春節形象廣告，則由多款經典珠寶系列與傳奇設計Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock石上鳥領軍賀歲，其中一同獻上賀歲祝福的還有Tiffany & Co.新系列—Tiffany Woven Keys，以Tiffany古典珍藏庫收錄的1880年代末復古鑰匙設計為設計靈感原型，18K玫瑰金鑲鑽的別致編織設計令人眼睛一亮，備有戒指、耳環、手鍊與墜鍊可供選購，其中還包括一款玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶的限定版Tiffany Woven Keys迷你鏈鍊墜。
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