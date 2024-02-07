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花開富貴迎新春！DE BEERS、Tiffany金緞帶獻限定項鍊

聯合報／ 孫曼/即時報導
超模何穗演繹De Beers 2024新春形象廣告。圖／De Beers提供
超模何穗演繹De Beers 2024新春形象廣告。圖／De Beers提供

慶祝龍年到來，De Beers推出由超模何穗演繹的全新形象廣告，以蓮花圖案的Enchanted Lotus系列象徵著希望和嶄新的開始，並推出於debeers.com官方網站獨家限定發售的兩款Enchanted Lotus彩色琺瑯圓牌吊墜項鍊，以溫暖明亮的18K玫瑰金分別搭配紅色琺瑯及粉紅色琺瑯，為新的一年增添充滿活力的幸運色彩，並為此一經典系列帶來更臻豐富的入門款珠寶選擇。

Tiffany & Co.蒂芙尼的2024年農曆春節形象廣告，則由多款經典珠寶系列與傳奇設計Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock石上鳥領軍賀歲，其中一同獻上賀歲祝福的還有Tiffany & Co.新系列—Tiffany Woven Keys，以Tiffany古典珍藏庫收錄的1880年代末復古鑰匙設計為設計靈感原型，18K玫瑰金鑲鑽的別致編織設計令人眼睛一亮，備有戒指、耳環、手鍊與墜鍊可供選購，其中還包括一款玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶的限定版Tiffany Woven Keys迷你鏈鍊墜。

De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
Tiffany T系列T1 18K玫瑰金鑲鑽寬版手環與18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany T系列T1 18K玫瑰金鑲鑽寬版手環與18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指。圖／Tiffany提供
De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers 2024新春Enchanted Lotus系列形象廣告。圖／De Beers提供
全新官網限定款De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊，44,000元。圖／De Beers提供
全新官網限定款De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊，44,000元。圖／De Beers提供
Tiffany Keys系列Woven Keys玫瑰金鋪鑽墜鍊與粉色藍寶石限定款墜鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列Woven Keys玫瑰金鋪鑽墜鍊與粉色藍寶石限定款墜鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Blue Box小藍盒搭配限定金色緞帶。圖／Tiffany提供
Tiffany Blue Box小藍盒搭配限定金色緞帶。圖／Tiffany提供
全新官網限定款De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊，44,000元。圖／De Beers提供
全新官網限定款De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊，44,000元。圖／De Beers提供
超模何穗演繹De Beers 2024新春形象廣告。圖／De Beers提供
超模何穗演繹De Beers 2024新春形象廣告。圖／De Beers提供
Tiffany Atlas 34mm Moonphase月相機械表，不鏽鋼鑲嵌鑽石與蛋白石色表盤。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas 34mm Moonphase月相機械表，不鏽鋼鑲嵌鑽石與蛋白石色表盤。圖／Tiffany提供

Tiffany

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