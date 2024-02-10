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濃濃台灣味！THE哆啦A夢展 限定商品2月7日全新上架

聯合新聞網／ 聯合數位文創
THE哆啦A夢展 台北2023獨家限定商品2/7全面上架，讓哆啦A夢充滿濃濃台灣味。圖／聯合數位文創提供
THE哆啦A夢展 台北2023獨家限定商品2/7全面上架，讓哆啦A夢充滿濃濃台灣味。圖／聯合數位文創提供

THE哆啦A夢展自去年底開展後，來自日本28組知名藝術家，以自身對哆啦A夢的情感，全新創作出屬於藝術家們自己的哆啦A夢，展品新潮創意，顛覆大家對於哆啦A夢過往的印象，觀展粉絲都驚呼：原來還有這樣的哆啦A夢呀。不僅展品精彩吸引眾多粉絲入場觀展，周邊商品也不斷處於熱銷狀態，甚至有許多粉絲都是從中南部特地北上看展及採購，讓哆啦A夢×藝術家的限定商品開展初期即銷售一空，足見哆啦A夢的魅力，主辦單位也表示會時刻關注商品貨架狀況、隨時補貨，力求滿足粉絲逛展後，必定要蒐集紀念品的願望。

不只展覽才有的哆啦A夢×藝術家展覽限定商品，為紀念THE哆啦A夢展登台展出，也特別推出《THE哆啦A夢展台北2023》全新獨家限定商品結合本次展出地點的建築特色“漏明窗”為設計理念，繪製出專屬中正紀念堂的第247面-‘’未來藝術の窗‘’。

藉以期許透過2024年哆啦A夢藝術展抵台的機會，帶給台灣觀眾全新的藝術饗宴。台北場獨家限定商品更特別融入鳳梨、珍珠奶茶、小籠包和茄芷袋等台灣特色元素，以哆啦A夢體驗各式台灣美食為概念，將哆啦A夢超卡哇依的表情融入台灣特有風情，不僅有大家最喜歡的造型鑰匙圈、隨身鏡，以及超實用的滑鼠墊及大呎吋萬用桌墊等，同時也推出居家門簾、杯墊等生活小物，尤其杯墊除了傳統木質材質外，更推出流沙系列，增添俏皮活潑感，這些可愛的限定商品在2/7己上架銷售。不論是藝術家的商品，還是台北場限定商品，都能讓哆啦A夢隨侍在側、擁有好心情。

其他熱銷商品也將陸續到貨，包括村上隆系列手巾、紙膠帶和馬克杯，以及其他藝術家的作品名信片、徽章、T恤等也會一併上架，還沒入手的粉絲們一定要把握。所有的商品皆為限量商品、售完為止，千萬不要錯過。

●「THE哆啦A夢展 台北2023」即日起至2024年 4 月 7 日在中正紀念堂1展廳展出。購票請上udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

哆啦A夢 粉絲 藝術家

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