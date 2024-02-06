國泰航空推出官網限定春節優惠 會員訂票最高可折1500

迎春接福，龍年吉「翔 」！國泰航空為慶賀農曆新年到來，於官網推出限定春節優惠，即日起至2024年2月15日前，國泰會員預訂精選航點之商務、特選經濟或經濟客艙機票，輸入指定優惠編號CNY500或CNY1500，可享每筆訂位 TWD500 或 TWD1,500折扣優惠，適用旅遊日期自2024年2月8日至6月30日止。

國泰航空表示，此次官網限定的優惠適用於全球25個精選航點，優惠編號CNY500包含香港、中國大陸及東南亞，享新台幣500元折扣，限量300組；優惠編號CNY1500則適用日本、紐澳、印度及孟加拉，享新台幣1,500元折扣，限量400組。除東京、大阪及名古屋僅適用台北出發之直飛航班外，所有指定航點皆可選擇由台北或高雄出發，優惠編號數量有限，欲購從速。