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安海瑟薇、黃旼炫遠赴瑞士滑雪場 見證Moncler頂級羽絨衣保暖度
還有什麼比在滑雪場測試羽絨衣保暖度更好的場所嗎？豪華機能服飾品牌Moncler在日前就選在瑞士知名的賞雪聖地， 發表旗下Grenoble 2024秋冬系列服裝，找來好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以及品牌大使的韓星黃旼炫一同體驗，感受除了禦寒性能之外，更要穿搭出時尚造型。
Moncler的Grenoble系列，主打優異禦寒機能，過去曾跟隨極地探險者，征服K2高峰、馬卡魯和阿拉斯加的旅程，並曾在冬奧會期間成為法國高山滑雪隊官方供應商。而且Moncler還在2023年隆冬之際，插旗瑞士滑雪勝地St. Moritz打造全球首間Grenoble旗艦店登山或是滑雪運動愛好者提供全年裝備與穿搭靈感。因此，為了慶祝全新旗艦店的成立，Moncler在日前也選在St. Moritz的滑雪場舉辦2024秋冬Grenoble系列服裝大秀，邀請好萊塢女星安海瑟薇以及品牌大使黃旼炫、超模Kate Moss等人一同出席，不僅體驗品牌最新款設計，也見證其保暖機能。
Moncler Grenoble 2024秋冬男裝和女裝系列配色，運用冰霜雪地的淺色、叢林與植被的暖色和深沉夜幕黑色，透過品牌經典紅、白、藍三色來貫穿。結合繁複幾何嵌花設計，使人聯想到羊皮飾品的傳統絎縫工藝；麻花編織效果的縫製，賦予滑雪夾克和裝備獨特丰采。招牌羽絨服混搭蓬鬆原生羊毛和羊駝毛材質單品，創造意想不到的視覺效果，同時襯衫剪裁變身滑雪夾克，加上針織刺繡裝飾，變化出全新風貌。 值得關注的是Moncler還推出了漸層染色皮草大衣，展現品牌多元風格與精湛工藝。
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