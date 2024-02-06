安海瑟薇、黃旼炫遠赴瑞士滑雪場 見證Moncler頂級羽絨衣保暖度

還有什麼比在滑雪場測試羽絨衣保暖度更好的場所嗎？豪華機能服飾品牌Moncler在日前就選在瑞士知名的賞雪聖地， 發表旗下Grenoble 2024秋冬系列服裝，找來好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以及品牌大使的韓星黃旼炫一同體驗，感受除了禦寒性能之外，更要穿搭出時尚造型。

Moncler的Grenoble系列，主打優異禦寒機能，過去曾跟隨極地探險者，征服K2高峰、馬卡魯和阿拉斯加的旅程，並曾在冬奧會期間成為法國高山滑雪隊官方供應商。而且Moncler還在2023年隆冬之際，插旗瑞士滑雪勝地St. Moritz打造全球首間Grenoble旗艦店登山或是滑雪運動愛好者提供全年裝備與穿搭靈感。因此，為了慶祝全新旗艦店的成立，Moncler在日前也選在St. Moritz的滑雪場舉辦2024秋冬Grenoble系列服裝大秀，邀請好萊塢女星安海瑟薇以及品牌大使黃旼炫、超模Kate Moss等人一同出席，不僅體驗品牌最新款設計，也見證其保暖機能。

Moncler在日前選在St. Moritz的滑雪場舉辦2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

Moncler Grenoble 2024秋冬男裝和女裝系列配色，運用冰霜雪地的淺色、叢林與植被的暖色和深沉夜幕黑色，透過品牌經典紅、白、藍三色來貫穿。結合繁複幾何嵌花設計，使人聯想到羊皮飾品的傳統絎縫工藝；麻花編織效果的縫製，賦予滑雪夾克和裝備獨特丰采。招牌羽絨服混搭蓬鬆原生羊毛和羊駝毛材質單品，創造意想不到的視覺效果，同時襯衫剪裁變身滑雪夾克，加上針織刺繡裝飾，變化出全新風貌。 值得關注的是Moncler還推出了漸層染色皮草大衣，展現品牌多元風格與精湛工藝。

安海瑟薇捧場Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

安海瑟薇捧場Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

超模Kate Moss現身Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

韓星黃旼炫出席Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

韓星黃旼炫出席Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝大秀。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供

Moncler 2024秋冬Grenoble系列服裝。圖／Moncler提供