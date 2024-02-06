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FENDI包男神！李敏鎬現身曼谷男裝首店 目黑蓮出任大使
羅馬精品時尚品牌FENDI的豪華代言明星陣容又再添一星。除了台灣當紅男星許光漢，品牌今宣布偶像團體Snow Man的主唱暨一線演員目黑蓮，正式成為首位日本男性品牌大使，是明年即將迎接品牌第一百年的FENDI自1925年創立以來的第一位日本男性品牌大使；而FENDI韓國品牌大使李敏鎬則是在日前特地出席了曼谷Siam Paragon暹羅百麗宮購物中心的全新男裝旗艦店的開幕活動，是FENDI於泰國的首間全新獨立男裝精品店。
被粉絲暱稱為「めめ」的目黑蓮於2020年以偶像團體Snow Man的成員身份出道，後來與木村拓哉合作演出電視劇「教場2」受到矚目、並因擔綱演出「被擦掉的初戀」獲獎而蛻變為演技派新星，在近兩年的電視劇「silent」、電影「月之盈虧」、「我的幸福婚約」都叫好又叫座，躋身當紅一線男星之列。
韓國代表李敏鎬則是現身曼谷Siam Paragon暹羅百麗宮購物中心，引起轟動。這家全新開設的男裝精品店佔地192平方公尺，採開放式空間，設計從古羅馬建築中汲取靈感，門面結合了紋狀Travertine大理石和燈箱，內裝則以各種大理石打造舒適奢華的氛圍。
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