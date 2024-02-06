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「進擊的巨人」攜手日威 聯名10周年紀念酒限量發行
來自沖繩、融合在地風土與文化製酒的「鯨（KUJIRA）．琉球威士忌」與史詩級動漫神作《進擊的巨人》，攜手推出「鯨x《進擊的巨人》」10周年紀念威士忌。酒款以最終完結篇的艾連．葉卡作為聯名酒款主角，傳遞「鯨．琉球威士忌」對於追尋自由、渴望和平的相同理念，全台限量1998瓶，建議售價1990元。
沖繩製作威士忌的歷史源自二戰後時期，為滿足駐守當地美軍的飲酒偏好，由擁有140年歷史的昌廣酒造以100%秈米作為製作原料，使用琉球群島獨有的黑麴進行糖化、發酵、蒸餾後，置於在橡木桶中陳年。亞熱帶氣候釋放了秈米所帶來的獨特花果香氣，加速了原酒與橡木桶的相互作用。
第8代主理人比嘉昌泰（Masayasu Higa）以日本職人的精神打造 「鯨．琉球威士忌」，以象徵著沖繩琉球群島的守護神 ——鯨做為品牌精神符號，代表著追求自由、平和及對萬物的寬容。這次的10周年紀念威士忌，特別選用鯨的稻荷神（INARI）酒款，以40度酒精度裝瓶，柔和且帶有奶油滑順口感，富有甜潤太妃糖、水梨及熱帶水果香氣。
「鯨x《進擊的巨人》」10周年紀念威士忌酒標，融合了最終完結篇中主人翁艾連．葉卡和其進擊巨人化型態，酒瓶頸標則有《進擊的巨人》10週年紀念圖騰，供動漫影迷們作為紀念。酒盒內也藏有著小巧思，內盒印有城牆巨人圖樣等待艾蓮．葉卡與鯨的聯名威士忌覺醒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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