東京大雪亂航班 DoMo集團釋民宿空房供台灣旅客免費住

日本氣象廳預測關東地方2月5日下午起到6日將下大雪，連東京市區的平地在內也不排除出現「警報級大雪」，影響當地交通。羽田機場截至昨天晚間已取消達108架航班。為避免台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，東京經營旅館與民宿的DoMo集團釋出空房提供台灣旅客免費住宿。

東京部分地區昨天起出現大雪，即便是平地也降下「警報級大雪」，嚴重影響東京機場起降，JR東日本新幹線也提前取消部分路線班次，羽田機場官網更顯示，截至當地5日晚間8點31分，已取消達108架航班。

DoMo集團董事長李奇嶽宣布，為了回饋台灣民眾長期對DoMo的支持，即日起凡遇東京機場因大雪關閉飛機停駛或航班取消，集團東京旗下民宿，包括東新宿、西新宿、百人町及東新宿DOMO HOTEL等四館，當天所有空房提供限台灣籍旅客憑電子機票免費入住，相關連繫資訊已公告於臉書。

DoMo集團2017年獲行政院國發基金投資，2020年新宿DOMO HOTEL榮獲世界三大設計獎的Good design award，為少數台灣觀光服務產業能海外輸出的連鎖旅館民宿品牌，該集團去年也瞄準台積電熊本建廠，搶進熊本設點，目前正在興建中，預計2025年中能夠投入市場