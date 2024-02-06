快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京大雪亂航班 DoMo集團釋民宿空房供台灣旅客免費住

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
為避免台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，DoMo集團釋出空房提供台灣旅客免費住宿。圖／DoMo集團提供
為避免台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，DoMo集團釋出空房提供台灣旅客免費住宿。圖／DoMo集團提供

日本氣象廳預測關東地方2月5日下午起到6日將下大雪，連東京市區的平地在內也不排除出現「警報級大雪」，影響當地交通。羽田機場截至昨天晚間已取消達108架航班。為避免台灣旅客被迫滯留，甚至夜宿機場，東京經營旅館與民宿的DoMo集團釋出空房提供台灣旅客免費住宿。

東京部分地區昨天起出現大雪，即便是平地也降下「警報級大雪」，嚴重影響東京機場起降，JR東日本新幹線也提前取消部分路線班次，羽田機場官網更顯示，截至當地5日晚間8點31分，已取消達108架航班。

DoMo集團董事長李奇嶽宣布，為了回饋台灣民眾長期對DoMo的支持，即日起凡遇東京機場因大雪關閉飛機停駛或航班取消，集團東京旗下民宿，包括東新宿、西新宿、百人町及東新宿DOMO HOTEL等四館，當天所有空房提供限台灣籍旅客憑電子機票免費入住，相關連繫資訊已公告於臉書。

DoMo集團2017年獲行政院國發基金投資，2020年新宿DOMO HOTEL榮獲世界三大設計獎的Good design award，為少數台灣觀光服務產業能海外輸出的連鎖旅館民宿品牌，該集團去年也瞄準台積電熊本建廠，搶進熊本設點，目前正在興建中，預計2025年中能夠投入市場

大雪 東京 羽田機場

延伸閱讀

圖輯／東京一夜銀白！世界罕見「降雪伴打雷」 雪景如夢似幻

嘉義市民宿品質獲肯定 4家再獲好客民宿認證

大雪高峰PASS！東京40人受傷送醫 列車部分區段停駛 31航班取消

東京大雪警報各地積雪 降雪隔天學企鵝走路更安全

相關新聞

東京大雪亂航班 DoMo集團釋民宿空房供台灣旅客免費住

日本氣象廳預測關東地方2月5日下午起到6日將下大雪，連東京市區的平地在內也不排除出現「警報級大雪」，影響當地交通。羽田機...

「進擊的巨人」攜手日威 聯名10周年紀念酒限量發行

來自沖繩、融合在地風土與文化製酒的「鯨（KUJIRA）．琉球威士忌」與史詩級動漫神作《進擊的巨人》，攜手推出「鯨x《進擊...

浪漫情人節將至！迪奧推高訂繁花限量版禮盒示愛首選

2024年的2月14日情人節將至，各保養品牌推出限定禮盒，迪奧推出限定的MISS DIOR香氛隨身香水禮盒，還有繽紛花海...

平價牛丼「松屋」漲價！招牌牛肉飯系列「貴5～7元」

又要漲！甫於去年11月調整部份餐點價格的「松屋」，因原物料不斷上漲，宣佈自即日起調漲價格，部份產品調漲5～7元。其中招牌...

翱翔龍年！長榮航空推出新春吉祥饗宴

歡慶農曆春節，龍年行大運！長榮航空（2618）特別在新春佳節期間於機艙內張貼應景春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙等機...

買咖啡送鷄精！白蘭氏鷄精 Ｘ cama café 開工超給力

開工優惠搶先發！保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，推出專為上班族訂製的新春活力方案。2月15日至3月16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。