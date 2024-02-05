百貨商場過年天天熱鬧 吃喝玩樂備齊迎接人潮錢潮

迎接過年逛街玩樂人潮，百貨商場準備好了。新光三越北中南大店除了有龍年藝術空間展增加熱鬧年味，也分別有話題新櫃與快閃店進駐，春節購物大檔卡利HIGH，只要在2月25日前不限日、不限店、線上線下刷卡都可以累計消費賺回饋。SOGO台北店初一至初三推出逾萬個福袋讓消費者搶購，還有大獎讓民眾試手氣。台北101也迎來7大新櫃進駐，秘境花園觀景台則與館內餐廳合作推出過年高空走春大餐。

新光三越台北信義新天地A8 B1於年前改裝新登場，導入全台首櫃台灣原創品牌KLÚT、日系女孩喜愛的LOWRYS FARM等服飾品牌，此外還有手搖飲五桐號百貨首發店、全台首發的GODIVA CORNER專賣店，獨家販售巧克力聖代及巧克力阿法奇朵等手搖、甜點陣容，讓逛街同時有美食的甜蜜補給。另外，台北信義新天地春節重點活動「獅皇競」，邀請9大知名獅隊從初二到初四天天帶來舞動人心的傳統技藝

此外，新光三越全台各店也網羅多家人氣新櫃和快閃店，讓春節期間逛街更熱鬧有趣。包括日本輕奢珠寶AHKAH進駐東區Diamond Towers；韓國人氣潮牌emis即日起至2月25日獨家快閃台北信義新天地A11；美國人氣卡通Care Bears即日起至2月18日快閃台中中港店。話題美食則有台北信義新天地A9新櫃法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ；東京車站暢銷伴手禮now on Cheese快閃台中中港店；高雄左營店首度引進的檀島香港茶餐廳。北中南各店更是集結超過10大知名IP推出系列特展活動，最適合全家可愛同遊。

SOGO台北店初一至初三推出逾萬個福袋提供消費者搶購，購買福袋商品即可憑電子發票及銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡一張，有機會刮中限定大獎，包括初一大獎「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行」、初二限定「iPhone 15 Pro Max 256G」、初三限定「ASUS ROG Ally電競掌機」。初一至初三再加碼抽市價約48,800元的金龍擺件，每天抽出一名。另外，台北店各業種在指定期間，消費滿額再抽獎，大獎有周大福龍年生肖黃金擺件、apple watch SE（44mm/GPS）、PHILIPS智慧萬用鍋等實用好禮。