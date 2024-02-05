包裝有浪漫彩蛋！2罐期間限定冰結並排 拼出夢幻愛心

迎接即將到來的西洋情人節，台灣麒麟祭出期間限定口味「KIRIN冰結調酒——宮城草莓」與「KIRIN冰結調酒——岩手藍莓」，包裝更隱藏浪漫彩蛋，只要將2罐正面並排，就會拼出夢幻愛心，戀愛感滿滿。限量口味即日起陸續登場，7-ELEVEN推出罐裝350ml每罐52元，全家便利商店則上架罐裝500ml每罐69元，皆享3件85折優惠，各大量販通路也將陸續上架。

草莓季期間限定口味「KIRIN冰結調酒——宮城草莓」，採用日本國產宮城草莓「もういっこ」，其意為「再來一個」，由宮城縣農業園藝綜合研究所培育出的特有品種，為把關品質更限定除契約者外禁止育苗販賣，珍貴的宮城草莓不僅外型飽滿碩大、顏色赤紅，令人垂涎欲滴，滋味更是無可比擬，研發育種的成果讓果實的甜度與酸度恰到好處，清爽而不膩口。

「KIRIN冰結調酒——岩手藍莓」嚴選日本岩手縣孕育半個世紀的「岩手草莓」，將渾圓肥美的果實，及其飽含酸甜多汁的清爽滋味，如同鮮摘果實入口的水嫩多汁在口腔迸發。

KIRIN以其獨家「冰點凍結」技術打造原汁原味的氣泡調酒，保留每一滴嚴選果實的自身美好風味，並以純淨順口的伏特加作為基底，將馥郁果香及鮮榨般果汁完美調和，搭配爽快氣泡，從第一口到最後一口都樂趣無窮。

台灣麒麟董事長中川亮表示：「秉持『讓歡笑拉近彼此的距離』精神，不管是親友相聚的農曆新年，抑或是伴侶攜手慶祝的浪漫情人節，台灣麒麟以冰結『宮城草莓』、『岩手藍莓』調酒的鮮甜清爽好滋味，隨著氣泡在杯中升騰，讓笑意滿溢每張臉，陪伴台灣民眾歡度每個重要時刻。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康