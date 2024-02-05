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壽司郎「10大甜點排行榜」出爐！芒果雪花冰只排第3名

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎攜手雷神巧克力，限時推出「黑雷神巧克力冰霸棒」。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手雷神巧克力，限時推出「黑雷神巧克力冰霸棒」。圖／壽司郎提供

儘管主打迴轉壽司，但是迴轉壽司「壽司郎」的「甜點」也獲得許多民眾喜愛，甚至被暱稱為「被壽司耽誤的甜點店」。壽司郎近期公佈2023年最受歡迎的「10大甜點排行榜」，由「草莓巧克力聖代」、「北海道牛奶霜淇淋」與「芒果雪花冰」奪下前3名。除此之外，壽司郎也呼應即將到來的西洋情人節，應景推出「黑雷神巧克力冰霸棒」，讓民眾在飯後也能享受香甜結尾。

根據壽司郎所公佈的「2023年10大甜點排行榜」中，共計有5款冰品上榜。除了前三名之外，第4名為「焦糖千層蛋糕」，第5名為「檸檬霜淇淋」。至於第6～10名，則依序為葡萄雪酪、焙茶牛奶綜合霜淇淋、哈密瓜雪花冰、濃厚巧克力牛奶霜淇淋、卡達拉娜。

因應西洋情人節到來，壽司郎自2月14日起，攜手雷神巧克力，限時推出「黑雷神巧克力冰霸棒」，以雷神巧克力、巧克力慕斯及巧克力蛋糕層次堆疊，藉此呈現雷神巧克力的口感與風味，包裝也採用雷神巧克力的經典包裝為設計，藉此呼應主題，每份90元。

壽司郎公佈2023年人氣甜點排行榜。圖／壽司郎提供
壽司郎公佈2023年人氣甜點排行榜。圖／壽司郎提供
壽司郎提供有多款甜點。圖／壽司郎提供
壽司郎提供有多款甜點。圖／壽司郎提供

壽司郎 巧克力 甜點

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