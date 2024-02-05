拜年新招！全家會員APP點數變紅包 初一起消費滿額送北港武德宮開運錢母
全家便利商店新年帶來全新更趣味的發紅包方式，為會員們新春開運試手氣注入更歡樂的氛圍。2月7日至2月14日於會員APP推出「百萬紅包到你家」數位紅包活動，帶來「新年發紅包」與「投注抽紅包」2大主題，消費者可將全家APP內會員點數與我的商品變成紅包，再一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，邀請親友們同樂搶紅包，還可自由設定紅包數量與每人搶紅包次數，不只拚手速、也拚運氣，Let’s Café、Fami!ce霜淇淋，甚至福袋都可以變成紅包內容，增加過年歡樂互動樂趣。
而「投注抽紅包」投注遊戲，則於2月7日至2月14日每天10:00-20:00於全家會員APP開放投注，每注花費100點Fa點，即可參加當日抽百萬Fa點，投注機會越多，中獎機會越大，天天開獎大放送。
大年初一則開始於實體店舖亦推出北港武德宮開運錢母免費送活動，2月10日至2月20日凡消費者於實體店舖購買指定商品滿199元，即贈送北港武德宮開運錢母1枚，包含「躺著賺開運錢母」、「賺飽飽開運錢母」2款磁鐵錢母與「錢龍來開運錢母」，由北港武德宮超人氣吉祥物「黑虎」為設計，磁鐵功能兼具實用性，共計3款造型隨機贈送，讓消費者們不需親赴廟宇，就能獲得北港武德宮過爐財神加持的祝福及好運。
看準過年玩遊戲、追劇需求，即日起至2月20日，會員至店舖購買遊戲、影音娛樂點數卡等儲值商品，單筆交易滿千可享多重優惠，包含抽獎趣可抽Switch、PS5等好禮，再加送明星3缺1、滿貫大亨等博奕遊戲虛寶，2月7日至2月13日加碼贈Fa點1,000點（單筆交易限贈1次，每會員一天最多贈1次）。另外，2月7日至2月20日購買PlayStation Store全系列虛擬或實體卡，滿2,000元即可獲得全家紅利金120元，單筆發票最多回饋2份，限量1,800份，送完為止；2月7日至2月9日限時3天，購買實體App Store卡滿1,000元再加送100元紅利金，單筆發票最多回饋5份，限量10,000份，送完為止。
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