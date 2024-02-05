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Seiko人氣新表重現日落魔幻時刻 調酒師跨界合作讓人心醉！
這可能是今年最浪漫的對表了！Seiko Presage系列中，由調酒大師擔任商品顧問的支線，近期上市兩款全新腕表，適逢西洋情人節將到，恰巧能跟喜歡的人，一起搭出情侶表。
從Seiko Presage調酒系列問世以來，深受消費者喜愛，每每推出新品總會造成熱烈討論；雋永設計搭配細緻表盤處理，利用創新方式展現日式美學，讓人百看不膩。此次，Seiko再度攜手銀座STAR BAR的知名調酒師岸久合作，呈現「Purple Sunset」及「Pinky Twilight」兩款新表，便分別以同名雞尾酒命名，並將其東京美麗日落天際所調和出的夢幻色調還原於表盤之上。像是表徑較大的Purple Sunset款，呈現從海軍藍到紫色的柔和漸層，描繪出日落時逐漸變暗的天空，亦保留夕陽餘暉的微紅色調。
另外的Pinky Twilight表款，同樣受到原創雞尾酒啟發，表盤改以截然不同的方式來詮釋東京日落，從淺粉紅到淺黃色的漸層鋪陳，微妙刻劃出日落時漸白、微光天空，且在鍍以玫瑰金色的精鋼表殼、劍型指針與宛如雕刻般的時標烘托下，盡顯溫暖魅力，賦予方寸間極具詩意的豐富層次。Seiko兩款調酒系列新腕表皆採用自動上鍊機芯、箱型強化鏡面，而且還是限量發售，讓人迫不及待想擁有。
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