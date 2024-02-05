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台灣虎航優惠機票又來啦！ 單程未稅799元起上午10時開搶

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣虎航2月5日推出促銷活動，單程未稅799元起。本報資料照片
台灣虎航2月5日推出促銷活動，單程未稅799元起。本報資料照片

台灣虎航推出PAYDAY超值優惠機票的促銷活動，飛日本、韓國、越南、澳門機票，單程未稅799元起。今天上午10時開賣，「無痛出國，年假趕快給他請起來」。

台灣虎航此波促銷優惠活動，銷售期間自5日上午10時至6日晚上11時59分，搭乘期間自6月1日至10月26日。

日本航線部分，台北-岡山1699元起、台北-福岡1799元起、台北-茨城1899元起、台北-佐賀1899元起、台北-羽田2099元起、台北-仙台2099元起、台北-新潟2099元起、台北-小松2399元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新千歲2899元起。

韓國航線部分，台北-首爾1999元起、台北-釜山1999元起、高雄-金浦1999元起、台北-濟州2299元起。越南航線部分，台北／高雄-峴港1799元起。澳門航線部分，台北／台中／高雄799元起。以上票價皆為單程未稅。

台灣虎航2月5日推出促銷活動，單程未稅799元起。本報資料照片
台灣虎航2月5日推出促銷活動，單程未稅799元起。本報資料照片

台灣虎航 機票 航線

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