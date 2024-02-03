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六福莊3月「女神免費住」！力推柯爾鴨對戰黃色小鴨

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
七米高巨型炫彩奇幻泡泡球，宛如置身在迷離奇幻的夢境場景。圖/六福旅遊集團提供
七米高巨型炫彩奇幻泡泡球，宛如置身在迷離奇幻的夢境場景。圖/六福旅遊集團提供

荷蘭藝術家霍夫曼的「黃色小鴨」旋風再起，全台瘋鴨潮不用衝高雄，關西六福莊也有動物界傲嬌萌主「柯爾鴨」，即日搶搭這波瘋鴨潮，限時快閃推出「周末FUN假玩」四人住房專案，直接安排入住面「鴨景」房，專案內含四客活力早餐及兩日暢遊六福村主題遊樂園

此外，加碼兩檔優惠搶先送：3月女神節招待第5~6位女性入住；4月兒童最大招待12歲以下入住(以上招待皆不含專案內容)。周末入住每房9,000+10%，平日入住最划算，每房7,000+10%，平均每人不用1,200元。

寒假期間，關西六福莊除了可追傲嬌萌主「柯爾鴨」之外，還能參與全台唯一「非洲面具節」活動，今年全新推出非洲臉部彩繪，住客可以體驗由非洲藝人為住客在臉部彩繪出令人驚艷的顏彩及圖形，感受獨特非洲部落文化藝術魅力，再一起在烏干達藝人傳統祈福的歌聲中熱情共舞，宛如秒飛非洲草原。

六福村主題遊樂園也在期間推出主題慶典｢馬戲奇幻樂園」活動，有網美必拍的唯美奇幻巨型泡泡球，另周末假日限定、重金禮聘的「魔幻轉輪」特技表演，春節初一到初五期間還加碼微夜間｢無人機」群飛聲光秀演出。

關西六福莊官網連結：https://reurl.cc/G4nO8Z

全台瘋鴨潮，小鴨旋風再起，關西柯爾鴨對戰高雄黃色小鴨。圖/六福旅遊集團提供
全台瘋鴨潮，小鴨旋風再起，關西柯爾鴨對戰高雄黃色小鴨。圖/六福旅遊集團提供

住宿 六福村 遊樂園

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