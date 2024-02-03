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試營運套餐6折！「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」插旗西門町

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
鴛鴦泡椒酸菜魚與招牌必點的小食推薦。圖/品牌提供、@poooyii拍攝
鴛鴦泡椒酸菜魚與招牌必點的小食推薦。圖/品牌提供、@poooyii拍攝

2024年掀起酸菜魚風潮，連鎖集團紛紛搶攻市場，「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」將於2月6日正式插旗西門町，鄰近捷運西門站6號出口。新店開幕推出三大優惠：2/6~2/8試營運，憑IG打卡分享畫面享套餐6折。2/11~2/16持「台北市」或「新北市」相關證件享主鍋0元升級，再加碼餐點招待。2/17~2/25出示身分證件內含兩個數字3，加價購明星餐點「麻辣雙蛋」只要33元。

「叁加叁」最大特色，是特別客製鴛鴦大碗，可一次品嘗兩種湯頭風味，也可將酸菜魚基底烏鱧魚片替換為「酸菜牛」或「酸菜豬」等客製化選項。

其中，「招牌泡椒酸菜魚」保留酸、香、辣韻味並大幅降低湯頭油膩的口感，隨著餐點上桌時間，辣味層層釋放風味堆疊升級，濃郁鮮酸中更激發出「朝天椒、青花椒、秘製辣油」三重辣味帶來的後勁爽感。另一主打「老火酸白菜魚」為不辣的口味選擇，亦是以「酸」為基底出發，搭配選用集團旗下品牌「這一鍋」著名老火湯底，以及自然酸脆的雲林大埤酸菜長時間熬製而成。

另一特色是高達20多種創意單點，把「新川台味」發揮到極致，餐點靈感來自經典卡通「中華一番」，也是不少人的童年回憶，創造出許多經典料理，例如「川味熊貓涼粉」耗時數月成功複製，是必點招牌。「蜜製甜食」道道經典，擺盤精緻。

自助泡茶區還有貼心的小細節設計，特別挑選與酸菜魚最搭配的「紅烏龍茶」、「龍潭綠茶」等三角茶包、暖胃又緩辣。

川味熊貓涼粉神還原知名卡通中華一番。圖/品牌提供、@poooyii拍攝
川味熊貓涼粉神還原知名卡通中華一番。圖/品牌提供、@poooyii拍攝

品牌 西門町 身分證 酸菜魚

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