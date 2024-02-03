七盞茶 X 萬丹 情人節新品買一送一！ 戀愛手搖優惠中

手搖飲品牌《七盞茶》攜手《萬丹鮮乳》推出情人節聯名，包括兩大新品「巧巧喜歡你」、「日日想你」，還有即起限時買一送一的活動，以戀愛手搖掀起網路話題。

人氣手搖飲《七盞茶》此次和《萬丹鮮乳》合推情人節聯名活動，新品即日起上市，2/15前於全台七盞茶門市購買限定聯名飲品，還可享買一送一的優惠。

七盞茶 X 萬丹攜手推出的「巧巧喜歡你」，散發的淡淡仙草香，如同曖昧中的情侶般清新，搭配Q彈的白玉，勾勒出心中的悸動，而濃香的巧克力牛奶則宛如戀愛中的小心思，完美地中和了仙草香的溫柔。

另一款「日日想你」，則是濃厚伯爵茶香的日夏奶茶搭配香甜濃郁的巧克力牛奶凍，交織出恰到好處的甜蜜滋味。