七盞茶 X 萬丹 情人節新品買一送一！ 戀愛手搖優惠中
手搖飲品牌《七盞茶》攜手《萬丹鮮乳》推出情人節聯名，包括兩大新品「巧巧喜歡你」、「日日想你」，還有即起限時買一送一的活動，以戀愛手搖掀起網路話題。
人氣手搖飲《七盞茶》此次和《萬丹鮮乳》合推情人節聯名活動，新品即日起上市，2/15前於全台七盞茶門市購買限定聯名飲品，還可享買一送一的優惠。
七盞茶 X 萬丹攜手推出的「巧巧喜歡你」，散發的淡淡仙草香，如同曖昧中的情侶般清新，搭配Q彈的白玉，勾勒出心中的悸動，而濃香的巧克力牛奶則宛如戀愛中的小心思，完美地中和了仙草香的溫柔。
另一款「日日想你」，則是濃厚伯爵茶香的日夏奶茶搭配香甜濃郁的巧克力牛奶凍，交織出恰到好處的甜蜜滋味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言