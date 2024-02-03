台灣虎航優惠機票又來啦！ 單程未稅799元起 下周一開搶

台灣虎航推出PAYDAY超值優惠機票的促銷活動，飛日本、韓國、越南、澳門機票，單程未稅799元起。2月5日下周一上午10時開賣，「無痛出國，年假趕快給他請起來」。

台灣虎航此波促銷優惠活動，銷售期間自5日下周一上午10時至6日下周二晚上11時59分，搭乘期間自6月1日至10月26日。

日本航線部分，台北-岡山1699元起、台北-福岡1799元起、台北-茨城1899元起、台北-佐賀1899元起、台北-羽田2099元起、台北-仙台2099元起、台北-新潟2099元起、台北-小松2399元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新千歲2899元起。