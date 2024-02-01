影／星宇航空開航北海道函館 搭配札幌航班可雙點進出

星宇航空今天正式開航北海道第二個航點函館，這也是星宇航空在日本的第9個航點，未來每週飛航5到7個航班。台北-函館首航班機JX-860於今天中午12時44分起飛，下午16時40分抵達。星宇航空策略長劉允富、函館副市長田畑浩文、北海道機場公司社長蒲生猛，於函館機場共同主持函館-台北首航班JX-861開航剪綵儀式，首航班機於日本當地時間18時26分起飛。

星宇航空表示，繼札幌之後，開闢第二個北海道航點函館，也成為目前唯一飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。函館位於北海道南端，為四季皆適合造訪的城市，坐擁豐富的觀光資源，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程，相信函館航線的開闢可為旅客帶來更多樣的選擇與便利性。

為歡慶函館開航，星宇航空聯手函館當地老牌麵包店「King Bake」，提供每一位搭乘JX-860首航班的旅客超人氣伴手禮「函館RUSK」麵包脆餅，原料100%使用北海道產的小麥，麥香濃郁的脆餅讓旅客一口接著一口。即將於函館開幕全新飯店的「星野集團」也提供全方位北海道攻略手冊及特色文具，讓旅客搶先體驗函館風情。