聽新聞
test
0:00 / 0:00
柿子、花生、小恐龍 精品童趣可愛限定系列迎農曆新年
迎接2024農曆新年，法國精品品牌Moynat推出諧音「好柿花生」的限量系列，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財富、好運寓意為題的配件，彷彿為來年帶來財富與好運的幸運福符，包括新推出的Duo BB托特包及品牌最受歡迎的Enveloppe卡夾，皮革選用Moynat以輕盈易於保養著名的Taurillon皮革精心製作裝飾代表著祝福吉祥的水果和數字圖像，以色彩飽和鮮明的高階網版印刷技術呈現，還有8款皮革馬卡龍吊飾可搭配。
2024年新春將至，Dior攜手女權主義藝術家兼模特兒Niki de Saint Phalle，推出膠囊系列女裝，以圖像呈現她的「Tu es mon dragon」、「Strength」與「Foulard Zodiaque」3幅作品，選用絢爛色彩圖案代表著黃道12宮的星座標誌，點綴於Lady Dior與Book Tote包款，以及優雅絲質方巾上，而洋溢魅力的龍形圖案綴飾於T恤、針織衫與丹寧服飾為成為這系列畫龍點睛巧思。
男士奢華品牌Berluti的龍年新春膠囊系列則結合精湛皮革手工藝與東西方美學元素，以獨家皮革刺青工藝呈現龍紋圖案，以形如品牌首個字母的B Thabor logo為靈 感，融合多種色調與精美描邊，塑造氣勢磅礴的龍，另一种雷射雕刻 工藝則展現兩種龍的圖案，分別為形如品牌首字母B以及完整品牌Logo標誌，搭配Patina古法染色工藝為皮具呈現經典的可可棕色和聖埃米利酒紅色，烘托喜慶祥和的新春氛圍。系列涵蓋成衣、包款、小皮具以及家居用品，以及充滿巧心的家居用品，包括皮革腕表收納盒、雪茄盒、胡桃木糖果盒及雪茄收纳盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言