柿子、花生、小恐龍 精品童趣可愛限定系列迎農曆新年

迎接2024農曆新年，法國精品品牌Moynat推出諧音「好柿花生」的限量系列，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財富、好運寓意為題的配件，彷彿為來年帶來財富與好運的幸運福符，包括新推出的Duo BB托特包及品牌最受歡迎的Enveloppe卡夾，皮革選用Moynat以輕盈易於保養著名的Taurillon皮革精心製作裝飾代表著祝福吉祥的水果和數字圖像，以色彩飽和鮮明的高階網版印刷技術呈現，還有8款皮革馬卡龍吊飾可搭配。

Dior絲質方巾，12,900元。圖／Moynat提供 Dior絲質方巾，12,900元。圖／Dior提供 Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供 Lady Dior Dragon Zodiac圖騰小型包，19萬元。圖／Dior提供 Lady Dior Dragon Zodiac微型包，21萬5,000元。圖／Dior提供

2024年新春將至，Dior攜手女權主義藝術家兼模特兒Niki de Saint Phalle，推出膠囊系列女裝，以圖像呈現她的「Tu es mon dragon」、「Strength」與「Foulard Zodiaque」3幅作品，選用絢爛色彩圖案代表著黃道12宮的星座標誌，點綴於Lady Dior與Book Tote包款，以及優雅絲質方巾上，而洋溢魅力的龍形圖案綴飾於T恤、針織衫與丹寧服飾為成為這系列畫龍點睛巧思。

Berluti 2024龍年新春膠囊系列。圖／Berluti提供 Berluti龍年新春膠囊系列彩色龍紋皮革刺青胡桃木糖果盒，29萬5,000元。圖／Berluti提供 Berluti龍年新春膠囊系列E'Mio可可棕色雷射龍紋公事包，13萬5,000元。圖／Berluti提供 Berluti龍年新春膠囊系列Formula 1005彩色龍紋皮革刺青旅行箱，47萬元。圖／Berluti提供 Berluti龍年新春膠囊系列聖埃米利酒紅色雷射龍紋連帽皮革外套，27萬5,000元。圖／Berluti提供