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柿子、花生、小恐龍 精品童趣可愛限定系列迎農曆新年

聯合報／ 孫曼／即時報導
Moynat農曆新年「好柿花生」，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財富、好運。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年「好柿花生」，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財富、好運。圖／Moynat提供

迎接2024農曆新年，法國精品品牌Moynat推出諧音「好柿花生」的限量系列，以柿子、花生、發、數字8等中國傳統中象徵財富、好運寓意為題的配件，彷彿為來年帶來財富與好運的幸運福符，包括新推出的Duo BB托特包及品牌最受歡迎的Enveloppe卡夾，皮革選用Moynat以輕盈易於保養著名的Taurillon皮革精心製作裝飾代表著祝福吉祥的水果和數字圖像，以色彩飽和鮮明的高階網版印刷技術呈現，還有8款皮革馬卡龍吊飾可搭配。

Dior絲質方巾，12,900元。圖／Moynat提供
Dior絲質方巾，12,900元。圖／Moynat提供
Dior絲質方巾，12,900元。圖／Dior提供
Dior絲質方巾，12,900元。圖／Dior提供
Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote Dragon Zodiac刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Dragon Zodiac圖騰小型包，19萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Dragon Zodiac圖騰小型包，19萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Dragon Zodiac微型包，21萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior Dragon Zodiac微型包，21萬5,000元。圖／Dior提供

2024年新春將至，Dior攜手女權主義藝術家兼模特兒Niki de Saint Phalle，推出膠囊系列女裝，以圖像呈現她的「Tu es mon dragon」、「Strength」與「Foulard Zodiaque」3幅作品，選用絢爛色彩圖案代表著黃道12宮的星座標誌，點綴於Lady Dior與Book Tote包款，以及優雅絲質方巾上，而洋溢魅力的龍形圖案綴飾於T恤、針織衫與丹寧服飾為成為這系列畫龍點睛巧思。

Berluti 2024龍年新春膠囊系列。圖／Berluti提供
Berluti 2024龍年新春膠囊系列。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列彩色龍紋皮革刺青胡桃木糖果盒，29萬5,000元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列彩色龍紋皮革刺青胡桃木糖果盒，29萬5,000元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列E'Mio可可棕色雷射龍紋公事包，13萬5,000元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列E'Mio可可棕色雷射龍紋公事包，13萬5,000元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列Formula 1005彩色龍紋皮革刺青旅行箱，47萬元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列Formula 1005彩色龍紋皮革刺青旅行箱，47萬元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列聖埃米利酒紅色雷射龍紋連帽皮革外套，27萬5,000元。圖／Berluti提供
Berluti龍年新春膠囊系列聖埃米利酒紅色雷射龍紋連帽皮革外套，27萬5,000元。圖／Berluti提供

男士奢華品牌Berluti的龍年新春膠囊系列則結合精湛皮革手工藝與東西方美學元素，以獨家皮革刺青工藝呈現龍紋圖案，以形如品牌首個字母的B Thabor logo為靈 感，融合多種色調與精美描邊，塑造氣勢磅礴的龍，另一种雷射雕刻 工藝則展現兩種龍的圖案，分別為形如品牌首字母B以及完整品牌Logo標誌，搭配Patina古法染色工藝為皮具呈現經典的可可棕色和聖埃米利酒紅色，烘托喜慶祥和的新春氛圍。系列涵蓋成衣、包款、小皮具以及家居用品，以及充滿巧心的家居用品，包括皮革腕表收納盒、雪茄盒、胡桃木糖果盒及雪茄收纳盒。

Moynat農曆新年系列花生造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列花生造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列元寶造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列元寶造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列信封造型皮夾，12,400元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列信封造型皮夾，12,400元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列Duo Tote BB托特包，69,600元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列Duo Tote BB托特包，69,600元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列麻將造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供
Moynat農曆新年系列麻將造型吊飾，7,100元。圖／Moynat提供

Dior 藝術家

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