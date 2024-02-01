韓廠Nexon波拉西亞戰記 遊戲橘子取得台港澳代理權

遊戲橘子今（1）日宣布取得南韓遊戲大廠Nexon史上最大規模、投入最大開發團隊之遊戲《波拉西亞戰記》台港澳代理權，預計今年在台上市；同時亦釋出遊戲四大職業資訊。《波拉西亞戰記》為PC、手機跨平台大型戰鬥MMORPG，目標讓每一位玩家不受時間及地理限制，隨時享有爽快戰爭的樂趣，在廣闊的遊戲世界中創造屬於自己的故事。

《波拉西亞戰記》遊戲名稱源自於人類遭受妖精佔領的最後國家「波拉西亞王國」，為擺脫妖精的壓迫，玩家將成為具有特殊力量的「守護者」，化身為幻影劍士、咒文刻印使、香射手、執行官四大職業，展開無限奮戰。該遊戲以高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀，為玩家提供前所未有的極致遊戲體驗。

Nexon指出，《波拉西亞戰記》是Nexon斥資打造的遊戲，在韓國上市初期即造成轟動；遊戲橘子是Nexon多年的夥伴，相信透過遊戲橘子強勁的營運動能以及對於市場深厚的洞察，此次雙方攜手必能再創佳績。

遊戲橘子表示，很榮幸能取得Nexon曠世巨作《波拉西亞戰記》的台港澳代理權。遊戲橘子以深耕台灣多年的在地營運優勢，結合Nexon堅實的研發實力，持續為玩家提供優質的服務。《波拉西亞戰記》將為台港澳玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

《波拉西亞戰記》去（2023）年三月在韓國上市初期即斬獲雙平台下載榜、App Store營收榜第一的佳績，深受韓國玩家青睞，遊戲橘子期待今年在台推出後能吸引喜愛MMORPG的玩家，再創轟動。