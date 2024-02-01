快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

領務局春節不開放 外交部：2月6日申辦護照最後期限

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
農曆春節將至，外交部領務局指出，領務局在2月8日之後沒有對外開放，提醒民眾若有護照申辦需求，2月6日下午5時前是申辦的最後期限，可透過急件申請在隔日領照。圖／本報資料照片
農曆春節將至，外交部領務局指出，領務局在2月8日之後沒有對外開放，提醒民眾若有護照申辦需求，2月6日下午5時前是申辦的最後期限，可透過急件申請在隔日領照。圖／本報資料照片

農曆春節將至，外交部領務局指出，領務局在2月8日之後沒有對外開放，提醒民眾若有護照申辦需求，2月6日下午5時前是申辦的最後期限，可透過急件申請在隔日領照。

外交部今舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友於會中指出，2月8日以後，外交部領務事務局，和4個辦事處都沒有對外開放，提醒民眾最後領取護照的日期為2月7日晚上8時以前；他表示，假設國人有需要領取護照，一定要在晚上8時以前向外交部領事事務局，和4個辦事處來領護照。

他也提醒說，民眾若有申辦護照的緊急需求，外交部亦提供所謂的緊急護照，也就是急件申辦的服務，民眾可在2月6日下午5時之前提出申請，領務局可以在一天之內將護照製作完畢，趕在2月7日晚上8時前發照。

此外，陳尚友也說，桃園國際機場有一個辦事處，是外交部的緊急聯絡中心，它是全年無休、24小時有人輪值，若民眾出國發生急難事件，可打專線0800-085-095聯繫尋求協助。另外，民眾在美國、加拿大、日本、韓國等22個國家和地區，可打800-0885-0885的免費專線來尋求協助。

外交部 護照

延伸閱讀

外交部：密切注意吐瓦魯政局發展 確保邦誼穩固

出國快速通關卡卡 領務局：護照照片別修太美化

賀歲片揭外交工作巧思 壽桃慶生、陪議長下西洋棋

4生肖春節前後「財神附體」 虎貴人送財來、豬投資有成、這生肖要升官了

相關新聞

華航「龍喜為著您」 全區域最低8折起 今天起開放搶票

中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。開票日期自今天起至2月15日，出發...

領務局春節不開放 外交部：2月6日申辦護照最後期限

農曆春節將至，外交部領務局指出，領務局在2月8日之後沒有對外開放，提醒民眾若有護照申辦需求，2月6日下午5時前是申辦的最...

2024 TW.WA威士忌大賞 帝亞吉歐蘇格蘭威士忌獲2金3銀

今年邁入第七屆的「2024 TW.WA威士忌大賞競賽」揭曉，全球領導性烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）此次共有多支酒款在...

喇叭？不是吧！LV Nanogram是有音響功能的時尚配件

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新便攜式喇叭LV Nanogram，共提供三種精巧別緻的款式，包括...

Maurice Lacroix懂市場喜好！亞洲限定表款結合青銅、勃根地紅就是搶眼

瑞士艾美表（Maurice Lacroix）在2023年重返台灣的同時，其實也積極的佈局整個亞洲市場，先前就有針對大中華區而設的限量表款，上市後也收到熱切迴響。因此今年品牌在開春之際，就獻上了同樣是地區限定設計的AIKON Venturer系列腕表，青銅表殼結合勃根地紅的樣式，十分搶眼。

貓王經典單曲再致意！全新盾牌形名表 搖滾魂上手！

上一世紀的音樂偶像常能勾起回憶，一如他們身上穿戴的配件、風格，至今也仍讓樂迷或愛好者津津樂道。漢米爾頓（Hamilton...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。