領務局春節不開放 外交部：2月6日申辦護照最後期限

農曆春節將至，外交部領務局指出，領務局在2月8日之後沒有對外開放，提醒民眾若有護照申辦需求，2月6日下午5時前是申辦的最後期限，可透過急件申請在隔日領照。

外交部今舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友於會中指出，2月8日以後，外交部領務事務局，和4個辦事處都沒有對外開放，提醒民眾最後領取護照的日期為2月7日晚上8時以前；他表示，假設國人有需要領取護照，一定要在晚上8時以前向外交部領事事務局，和4個辦事處來領護照。

他也提醒說，民眾若有申辦護照的緊急需求，外交部亦提供所謂的緊急護照，也就是急件申辦的服務，民眾可在2月6日下午5時之前提出申請，領務局可以在一天之內將護照製作完畢，趕在2月7日晚上8時前發照。

此外，陳尚友也說，桃園國際機場有一個辦事處，是外交部的緊急聯絡中心，它是全年無休、24小時有人輪值，若民眾出國發生急難事件，可打專線0800-085-095聯繫尋求協助。另外，民眾在美國、加拿大、日本、韓國等22個國家和地區，可打800-0885-0885的免費專線來尋求協助。