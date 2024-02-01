快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

華航「龍喜為著您」 全區域最低8折起 今天起開放搶票

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。本報資料照片
中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。本報資料照片

華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。開票日期自今天起至2月15日，出發日期自今天起至5月31日。

華航表示，適用對象為成人及兒童個人機票，不適用嬰兒機票。適用艙等包括樂活艙等，商務艙：D；豪華經濟艙：Ｅ；經濟艙：R／Q／H／N。優惠折扣全區域最低8折起。

適用台灣出發航線：北美有洛杉磯、安大略、舊金山；歐洲有阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納、羅馬、布拉格；大洋洲有雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭；東北亞有東京羽田、東京成田、大阪、沖繩、福岡、名古屋、 首爾仁川、首爾金浦；東南亞有新加坡、河內、胡志明市、金邊、馬尼拉、宿霧、雅加達、 峇里島。

此外，適用台灣出發的大陸航線有成都（天府）、上海（浦東）、上海（虹橋）、北京、廈門、廣州、 深圳（高雄-深圳不適用）、廈門、福州；以及香港航線。以上航線不適用區間不盡相同，可至官網查詢。

華航表示，符合該專案的航線、艙等、適用出發區間等條件，方可合併使用。此促銷優惠活動，不得與中華航空其他優惠專案合併使用。單程／來回機票皆適用（嬰兒票與專案特殊票種不適用）。折扣後金額以官網實際查詢的金額為準。

中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，適用台灣出發航線。圖／取自中華航空網站
中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，適用台灣出發航線。圖／取自中華航空網站

機票 航線 華航

延伸閱讀

2／1開搶！ 華航龍年優惠票 全航線、全艙級「最低8折起」 開春快衝一波

深圳GDP增速 領先4大一線城市

東超／又被沃尼打爆 國王32分差距不敵首爾SK騎士

行政執行署第4波酒駕罰鍰專案 成功追討逾3千萬

相關新聞

華航「龍喜為著您」 全區域最低8折起 今天起開放搶票

中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。開票日期自今天起至2月15日，出發...

2024 TW.WA威士忌大賞 帝亞吉歐蘇格蘭威士忌獲2金3銀

今年邁入第七屆的「2024 TW.WA威士忌大賞競賽」揭曉，全球領導性烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）此次共有多支酒款在...

喇叭？不是吧！LV Nanogram是有音響功能的時尚配件

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新便攜式喇叭LV Nanogram，共提供三種精巧別緻的款式，包括...

Maurice Lacroix懂市場喜好！亞洲限定表款結合青銅、勃根地紅就是搶眼

瑞士艾美表（Maurice Lacroix）在2023年重返台灣的同時，其實也積極的佈局整個亞洲市場，先前就有針對大中華區而設的限量表款，上市後也收到熱切迴響。因此今年品牌在開春之際，就獻上了同樣是地區限定設計的AIKON Venturer系列腕表，青銅表殼結合勃根地紅的樣式，十分搶眼。

貓王經典單曲再致意！全新盾牌形名表 搖滾魂上手！

上一世紀的音樂偶像常能勾起回憶，一如他們身上穿戴的配件、風格，至今也仍讓樂迷或愛好者津津樂道。漢米爾頓（Hamilton...

夏姿陳SHIATZY CHEN 2024情人節形象 粉色泡泡超展開

情人的世界裡，兩個人的巧合、總有個人堅持，因而讓關係更為深入、相知相守。時尚品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。