華航「龍喜為著您」 全區域最低8折起 今天起開放搶票
中華航空送上「新春好禮」，今天起推出「2024龍喜為著您」優惠活動，全區域最低8折起。開票日期自今天起至2月15日，出發日期自今天起至5月31日。
華航表示，適用對象為成人及兒童個人機票，不適用嬰兒機票。適用艙等包括樂活艙等，商務艙：D；豪華經濟艙：Ｅ；經濟艙：R／Q／H／N。優惠折扣全區域最低8折起。
適用台灣出發航線：北美有洛杉磯、安大略、舊金山；歐洲有阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納、羅馬、布拉格；大洋洲有雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭；東北亞有東京羽田、東京成田、大阪、沖繩、福岡、名古屋、 首爾仁川、首爾金浦；東南亞有新加坡、河內、胡志明市、金邊、馬尼拉、宿霧、雅加達、 峇里島。
此外，適用台灣出發的大陸航線有成都（天府）、上海（浦東）、上海（虹橋）、北京、廈門、廣州、 深圳（高雄-深圳不適用）、廈門、福州；以及香港航線。以上航線不適用區間不盡相同，可至官網查詢。
華航表示，符合該專案的航線、艙等、適用出發區間等條件，方可合併使用。此促銷優惠活動，不得與中華航空其他優惠專案合併使用。單程／來回機票皆適用（嬰兒票與專案特殊票種不適用）。折扣後金額以官網實際查詢的金額為準。
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