2024 TW.WA威士忌大賞 帝亞吉歐蘇格蘭威士忌獲2金3銀

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今年邁入第七屆的「2024 TW.WA威士忌大賞競賽」揭曉，全球領導性烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）此次共有多支酒款在今年競賽當中同獲殊榮，包含蘇格登、泰斯卡單一麥芽威士忌，以及Johnnie Walker調和威士忌，皆於各分組年份當中斬獲佳績，共獲得2金3銀肯定。

「2024 TW.WA威士忌大賞競賽」由《WSD酒訊雜誌》主辦，採雙軌賽制進行盲飲評鑑，今年「專家評鑑組」邀約15位專精於威士忌銷售的通路專業人士，也首次邀約6位知名的威士忌Youtuber參與，「消費者評鑑組」則是在網路上公開招募超過100位素人，秉持尊重威士忌銷售專業評價及充分傾聽消費者的直觀感受進行分組評測，並從中以最高得分酒款依序頒予金、銀、銅獎項。於第一階段評測中脫穎而出的酒款，將進行第二階段評選並選出「年度十大威士忌」。

此次蘇格登以獨獻台灣的醇金13年單一麥芽威士忌，不僅獲得「專家評鑑金牌」專業肯定，更獲「年度十大威士忌」殊榮。蘇格登醇金13年臻選來自法國波爾多蘇玳產區的貴腐甜白酒過桶，貴腐甜白酒產量稀少且價格高昂，同時酒桶也取得不易，造就了馥郁濃厚的果香風味。酒液中蘊含了西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果的果香，也帶有莓果、蜜桃等熟成水果的濃郁果香，完整呈現果香雙重不同面貌。

約翰走路此次分別由Johnnie Walker 15年封‧蜜雪莉桶以及Johnnie Walker XR21年於「專家評鑑」及「消費評選」當中，獲得1金2銀佳績。

Johnnie Walker 15年封蜜雪莉桶嚴選15年以上威士忌調和，解封馥郁果乾魅力，完美呈現獨特蜜餞、乾果、可可風味，在「消費評選」當中獲得金牌，展現威士忌消費者對其口感風味的高度喜好。

Johnnie Walker XR21年是由傳奇調酒大師使用頂尖三維立體工藝調和而成，第一維度喚醒神秘酒廠珍稀酒液，第二維度精選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌，第三維度立體調和，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，絲綢般的頂級口感更獲「專家評鑑與消費評選雙銀牌」肯定。