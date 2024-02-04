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送禮學問大！網議人氣與地雷情人節禮物趕快筆記起來

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
送禮學問大！網議人氣與地雷情人節禮物趕快筆記起來 圖片來源/unsplash
送禮學問大！網議人氣與地雷情人節禮物趕快筆記起來 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「情人節禮物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的情人節禮物排行。

一年一度的情人節即將到來，你想好要送給另一半什麼樣的禮物了嗎？現在就一起來看看網友們的討論，一起找出最受人氣喜愛的情人節禮物，並避免送出讓人浪漫氛圍全消的地雷禮物吧！

香水禮盒誠意滿滿超有感 彩妝保養品不合用、衣服尺寸不對心情大受影響

▲ 網友熱議情人節禮物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議情人節禮物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年關於「情人節禮物」的相關話題討論，「薰香香氛」是最受到網友的熱議與喜愛的禮物品項，如有人說「收到那種香水禮盒真的會覺得誠意滿滿」，表示非常能感受到對方付出的那種用心。

除此之外，近年來討論度不斷上升的DIY甜點店也是社群中備受熱議的焦點，許多情侶會選擇「與另一半一起協力完成的糕點」，表示更具獨特性與意義」，是十分令人難忘的情人節禮物之一。

而飾品花卉也可以說是十分經典的情人節禮物，其中有網友分享「收到過有刻自己名字的項鍊，很有紀念意義」，認為這樣獨一無二的專屬感更增添那種浪漫氛圍，而花卉更是被許多人評價為「最不會出錯的禮物」，除了鮮花外，永生花、乾燥花也成為不少網友們送禮的選擇之一。

而討論區當中，也有部分網友分享自己收到的地雷禮物，希望大家在送禮前能思考清楚，以免破壞了彼此的好心情，其中「彩妝保養品」、「衣服」被多次點名，而網友們認為這兩樣禮物「地雷」的原因不外乎不合用、尺寸不對等等，表示這種較接近個人用品的禮物，若無法事先掌握喜好或是版型，很可能會被對方狠狠打槍喔！

再者，有不少人提到「卡片」，表示 「錯字好多」、「感覺在書局看到過」等等，認為手寫卡片固然溫馨，不過若是欠缺誠意的卡片，可就完全沒有浪漫的感覺了。

而「現金禮券」、「電子產品」兩種雖然常常被很多網友戲稱「給我錢最好了」、「我要哀鳳」，不過當真的收到時，又會讓人感覺缺少了點浪漫氛圍，或是實在太貴重收不下來，反而自己會有不小的壓力。

你還在想破頭不知道該送什麼給自己的另一半嗎？不妨參考下網友們的討論內容，找出一個最能展現自己愛意的禮物，跟對方一起浪漫度過這個情人節吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情人節禮物」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/16~2024/01/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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情人節禮物 社群

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