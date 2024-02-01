吃米其林二星過情人節 侯布雄浪漫饗宴只有1天

今年2月14日西洋情人節適逢大年初五，仍處於連續假期之中，米其林二星餐廳L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO），特別以7道式奢華精緻的法式甜蜜套餐，打造豐盛美味的情人饗宴，為情人節留下美好回憶。侯布雄法式餐廳2024情人節浪漫饗宴每人每套8,000 元+10%，僅在2月14日晚間限定供應。

「松葉蟹與白洋蔥綴Oscietra魚子醬」底層為松葉蟹，堆疊上口感細滑的洋蔥慕斯，撒上麵包丁、洋蔥與Oscietra魚子醬。吃的時候用湯匙垂直一次挖到底，讓多層次綿密口感一秒融合，清新鮮美，爽口宜人。

「北海道干貝與胡蘿蔔佐藍乳酪奶油」先將日本北海道大干貝乾煎至表面微焦，底下是以胡蘿蔔及藍乳酪熬煮的奶油醬汁，接著以胡蘿蔔絲捲成花朵點綴在旁，最後擺上黑炭脆片，讓濃郁獨特的藍乳酪奶油醬汁，襯托出干貝鮮甜軟嫩，口齒留香。

「澳洲和牛腹肉佐Sarawak胡椒醬及馬鈴薯千層」選用肉質鮮嫩、油花均勻細緻的頂級澳洲和牛腹肉，以嫩煎方式料理，透過恰到好處的火侯，保留和牛的柔嫩，再淋上肉汁及撲鼻Sarawak 黑胡椒醬汁提味，搭配烘烤過後的馬鈴薯千層入口，完美絕配。

「金鑽鳳梨與大溪地香草佐香草」以大溪地香草鳳梨慕斯內鑲糖煮鳳梨，上層是沁涼的新鮮香草冰沙及脆片，口感清爽酸甜，主廚特別做成可愛的鳳梨造型，意寓好運旺旺。