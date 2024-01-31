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掏空10億爽買勞斯萊斯 台中商銀董座豪奢照曝光

喜迎新年紅色內衣褲招好運 更新內在美優惠大放送

聯合報／ 孫曼/即時報導
【EASY SHOP 正宗獨家開運®內衣 一整年龍好運 必敗推薦款買一送一】1580
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過年少不了要上桌摸幾圈，紅色內衣褲無疑是暗地裡為自己加碼提升運勢的必備幸運物。電商內衣品牌myBRA在農曆新年的前夕為消費者準備好「萬紫千紅」主題，提供多項紅色、紫色的開運內衣褲特輯，讓民眾可以「一擊擊中」最適合自己的命定紅色內衣。推薦單品包括獨家品牌設計款，「前扣撥撥」蕾絲美背集中無鋼圈醇酒紅色內衣與可成套搭配的「漫情撥撥」性感蕾絲低腰酒紅色內褲、有睫毛蕾絲點綴「刺蝟的優雅」均薄杯J鋼圈紅色內衣褲、以及「淺調萊姆」性感薄襯內衣深紅色。過年期間實體門市推出滿額優惠與折扣，而網購族若想內外都喜氣洋洋迎新年，則需留意官網年節前的最後出貨時間，台灣的消費者須於在2/7、海外的消費者於2/2 中午12：00以前下單。

台灣國民內衣店EASY SHOP，每逢農曆新年即推出開運®內衣系列，並於自即日起至2/18新春過年活動全線上通路舉辦開運活動，優惠包括指定款開運內衣/內褲買一送一、全店買$3500現折$300、全店滿$5000再送「旅行七件組、毛毯、旅行袋」好禮三選一。今年開運®內衣以「我的主打色」為核心概念：結合機能需求與應有盡有的色系，不過紅色系內衣依然穩坐過年期間銷售冠軍。款式上除了必敗經典Audrey品牌機能款外，主打輕熟族群的MissAudrey品牌的開運蕾絲無鋼圈款、以年輕舒適有型自在為主打的Banana Pie則主打喜氣色系，還有針對男性推出的超彈無痕蕾絲魔力褲，提供黑、藍、橘、紅四種亮彩顏色，讓所有人都能更新內在美、以幸運色補財。

德國知名內衣品牌黛安芬（Triumph）主打經典暢銷「水感動」系列最新款式，採用升級版天然水波襯墊，「完美天堂」水感動系列採用經典暢銷的水波襯墊天然升級版，提供無鋼圈款及加強穩定輕質鋼圈兩種選擇，限定新年色系為顯白的優雅紅色；「山形水波」系列天然水波襯墊，則全新採用可分解生物原材罩杯，開啟環保新生活。今年也特地與旅美華裔視覺設計師FeiFei Ruan跨界合作，創作獨家聯名「嬌龍」系列，融入「龍女」民間故事，以無鋼圈設計搭配360流線塑型罩杯，還有100%絲質的「Silk絲逸質感」家居服系列，增添更豐富的節慶氛圍。

EASY SHOP[Audrey]午夜巴黎 弧蝶-深V美胸軟鋼圈側包機能內衣-玫瑰紅(價格$1780)
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【Triumph黛安芬新聞圖檔_主視覺】黛安芬X Feifei Ruan嬌龍系列 罩袍：祥瑞紅，F 售價：$8,880
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19058R 刺蝟的優雅mybra
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22901前扣撥撥2mybra
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【Triumph黛安芬新聞圖檔_主視覺】黛安芬完美天堂水感動系列 無鋼圈內衣：明紅，A-D售價：$2,180_2
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EASY SHOP[iONNO] 魔力褲-超彈無痕蕾絲男平口褲(價格1080 )
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【Triumph黛安芬新聞圖檔_主視覺】黛安芬X Feifei Ruan嬌龍系列 水波低V無鋼圈內衣：祥瑞紅，C-D售價：$3,780
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EASY SHOP[Miss Audrey] 開運防擴雙C-深溝美胸 UP UP推推無鋼圈內衣-開運紅(價格1280)
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【Triumph黛安芬新聞圖檔_主視覺】黛安芬X Feifei Ruan嬌龍系列 中腰平口內褲：祥瑞紅，M-EL售價：$1,380
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22901k漫情撥撥 性感蕾絲低腰內褲mybra
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2001110DR 淺調萊姆1 mybra
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