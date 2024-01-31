喜迎新年紅色內衣褲招好運 更新內在美優惠大放送

過年少不了要上桌摸幾圈，紅色內衣褲無疑是暗地裡為自己加碼提升運勢的必備幸運物。電商內衣品牌myBRA在農曆新年的前夕為消費者準備好「萬紫千紅」主題，提供多項紅色、紫色的開運內衣褲特輯，讓民眾可以「一擊擊中」最適合自己的命定紅色內衣。推薦單品包括獨家品牌設計款，「前扣撥撥」蕾絲美背集中無鋼圈醇酒紅色內衣與可成套搭配的「漫情撥撥」性感蕾絲低腰酒紅色內褲、有睫毛蕾絲點綴「刺蝟的優雅」均薄杯J鋼圈紅色內衣褲、以及「淺調萊姆」性感薄襯內衣深紅色。過年期間實體門市推出滿額優惠與折扣，而網購族若想內外都喜氣洋洋迎新年，則需留意官網年節前的最後出貨時間，台灣的消費者須於在2/7、海外的消費者於2/2 中午12：00以前下單。

台灣國民內衣店EASY SHOP，每逢農曆新年即推出開運®內衣系列，並於自即日起至2/18新春過年活動全線上通路舉辦開運活動，優惠包括指定款開運內衣/內褲買一送一、全店買$3500現折$300、全店滿$5000再送「旅行七件組、毛毯、旅行袋」好禮三選一。今年開運®內衣以「我的主打色」為核心概念：結合機能需求與應有盡有的色系，不過紅色系內衣依然穩坐過年期間銷售冠軍。款式上除了必敗經典Audrey品牌機能款外，主打輕熟族群的MissAudrey品牌的開運蕾絲無鋼圈款、以年輕舒適有型自在為主打的Banana Pie則主打喜氣色系，還有針對男性推出的超彈無痕蕾絲魔力褲，提供黑、藍、橘、紅四種亮彩顏色，讓所有人都能更新內在美、以幸運色補財。