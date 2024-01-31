快訊

陸宣布改變M503航路 外交部要求協商「否則後果自負」

家長們的哀號聽到了！巧連智承諾如期出刊 巧虎再陪孩子一年

肯德基蛋撻變貴了！6款品項調漲 蛋撻、脆雞最多貴7元

燦坤「速速GO」快速配送服務上線 2月起推全站限時免運

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤正式宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，是全台業界第一家導入即時配送服務的3C家電通路。圖／燦坤提供
燦坤正式宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，是全台業界第一家導入即時配送服務的3C家電通路。圖／燦坤提供

看準3C家電「即時配送」商機，燦坤繼2023年底上架Uber Eats後，今宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，同時也是全台首家導入即時配送服務的3C家電通路。燦坤「速速GO」一上線就提供上萬件商品，2月1日起試營運，無論臨時急用或是不方便出門，只要打開燦坤APP進入「速速GO」專頁，自由選擇配送目的地附近的燦坤門市，線上下單即可3小時內快速配送到府。試營運期間推出「全站限時免運」活動，不限單價、距離通通免運幫你送，春節期間配送也無休。

燦坤「速速GO」服務以消費者即時需求滿足為動機，不只是3C配件、燈泡等小物，連電鍋、咖啡機、印表機通通都能送，更補足了原先外送平台單一門市導向的選物限制，讓可選購的品項與品類選擇更加豐富，涵蓋品類包括資訊週邊、數位配件、廚房電器、生活家電、健康美容3C等，依據顧客配送地址，智慧配對服務範圍內可提供接單服務的門市，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務，門市全年無休、週末假日照常出貨。

燦坤電商事業部經理林雅玄指出，3C家電屬性商品對配送安全與品質要求高，想滿足消費者「即時配送」需求，對3C家電通路商來說亦是一大挑戰。燦坤透過與Uber Direct優物流合作，不僅配送外送員服務品質穩定，可即時追蹤外送員位置，下訂後也能清楚追蹤配送進度；「速速GO」使用機車物流進行配送，加快配送速度並減少傳統物流商品較易碰撞情況。

燦坤「速速GO」試營運開跑，全站限時免運，下訂後3小時送達。圖／燦坤提供
燦坤「速速GO」試營運開跑，全站限時免運，下訂後3小時送達。圖／燦坤提供

3C 外送員 燦坤

延伸閱讀

燦坤攜Uber Direct 推全新 3C 家電配送服務「速速GO」最快3小時到貨

Uber Eats新春專區買1送1 賣場年菜、傳統市場、迪化街年貨一站購齊

最強寒流來襲！這職業「自動罷工」？網全哭喊：崩潰了

尾牙季Uber叫車新戶最高折300元 Uber Eats熱門店家買1送1 Uber One會員再享8.5折

相關新聞

東北角冬季限定美味黑毛魚 適合清蒸煮湯保留原始風味

每到冬天，正是瓜子鱲（俗稱黑毛）的產季，也是冬季限定美味。新北東北角海產店都會以清蒸或是煮湯等方式料理，不但能保留黑毛魚...

草莓零售價飆破600元 天熱+蟲害、寒流影響減產3成

現在正值草莓產季，農業部農糧署表示，受到病蟲害影響、天熱種不出來，減產近3成，近期的寒流導致部分草莓長得不好，有災損、產量有少，加上年前需求量大增，導致草莓價格高漲，市場零售價每斤飆破600元。

2024秋冬巴黎時裝周看點！3大話題品牌回歸、新設計師繳出首季作品

2024秋冬巴黎時裝周即將於今年2月底登場，在為期9天的行程中，預計有109家時裝公司參加，並會有多達71場時裝秀及38場靜態展示會。除了Dior、Saint Laurent、Chanel和Louis Vuitton、Hermes等一線精品依舊吸引人關注之外，不可錯過的還有Lacoste、Off-White與Vetements都將在這季重返巴黎時裝周。

燦坤「速速GO」快速配送服務上線 2月起推全站限時免運

看準3C家電「即時配送」商機，燦坤繼2023年底上架Uber Eats後，今宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤...

撐不住！肯德基蛋撻、脆雞變貴了 6品項調漲「最多貴7元」

荷包薄了！肯德基宣佈，自2月1日起，將調整青花椒香麻脆雞、義式香草紙包雞、蛋撻等6款商品的價格，漲幅1～7元。另外隨著新...

昇恆昌打造7米高金龍迎新春 邀大師朱振南親臨桃機揮毫

農曆新年將至，為了讓旅人感受年節喜氣氛圍，昇恆昌免稅商店今天（31日）在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳舉辦「龍光煥發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。