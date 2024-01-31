燦坤「速速GO」快速配送服務上線 2月起推全站限時免運

看準3C家電「即時配送」商機，燦坤繼2023年底上架Uber Eats後，今宣布聯手Uber Direct優物流推出燦坤「速速GO」服務，同時也是全台首家導入即時配送服務的3C家電通路。燦坤「速速GO」一上線就提供上萬件商品，2月1日起試營運，無論臨時急用或是不方便出門，只要打開燦坤APP進入「速速GO」專頁，自由選擇配送目的地附近的燦坤門市，線上下單即可3小時內快速配送到府。試營運期間推出「全站限時免運」活動，不限單價、距離通通免運幫你送，春節期間配送也無休。

燦坤「速速GO」服務以消費者即時需求滿足為動機，不只是3C配件、燈泡等小物，連電鍋、咖啡機、印表機通通都能送，更補足了原先外送平台單一門市導向的選物限制，讓可選購的品項與品類選擇更加豐富，涵蓋品類包括資訊週邊、數位配件、廚房電器、生活家電、健康美容3C等，依據顧客配送地址，智慧配對服務範圍內可提供接單服務的門市，初期將鎖定全台6都共29間門市啟動「速速GO」服務，門市全年無休、週末假日照常出貨。