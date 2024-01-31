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Levi's聯手「機動戰士鋼彈SEED」 招牌丹寧裝變身科幻太空造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
這季Levi's推出的Gundam SEED聯名系列，將浩瀚戰鬥場面和震撼科幻視覺，運用在招牌的丹寧服飾以及連帽上衣、T恤與褲款等單品上，讓人耳目一新。圖／Levi's提供
這季Levi's推出的Gundam SEED聯名系列，將浩瀚戰鬥場面和震撼科幻視覺，運用在招牌的丹寧服飾以及連帽上衣、T恤與褲款等單品上，讓人耳目一新。圖／Levi's提供

機動戰士鋼彈系列（Gundam SEED）自1979年問世以來，隨之形成的世界觀逐步擴展，並以角色陣容與細膩嚴謹的敘事結構備受世人喜愛。因此這季Levi's推出的聯名系列，將浩瀚戰鬥場面和震撼科幻視覺，運用在招牌的丹寧服飾以及連帽上衣、T恤與褲款等單品上，讓人耳目一新。

全新Gundam SEED春夏聯名系列，描繪機動戰士科幻之美和貫徹不同理念信仰所持續引發的鬥爭，於是利用501® 93丹寧褲與其配套寬潮版型丹寧夾克外套作為核心單品。Levi's採用輕藍染石洗丹寧面料製成，均飾有GAT-X105攻擊鋼彈滿版印花圖紋、梭織提花識別布標、以及結合經典雙馬皮牌和攻擊鋼彈人型圖紋的限定藍色皮標。還有以些微短版、方正版型呈現的工裝連帽外套，配有銀色滾邊、胸前兩側寬版機能口袋與造型扣帶，並以巨型攻擊鋼彈圖紋點綴於背後。同時還備有一系列功能性配件，包括以尼龍和丹寧面料製成的胸背袋，具備得以體現輕便收納優勢的調節式扣帶；造型手拿包可勾掛在同系列胸背袋和褲款上；機能毛帽設有迷你按扣式口袋，保暖功效之餘，還能提升整體造型的潮流感。

西洋情人節腳步將近，率性風格的AllSaints特別推出 (UN)LUCKY IN LOVE限定系列。圖／AllSaints提供
西洋情人節腳步將近，率性風格的AllSaints特別推出 (UN)LUCKY IN LOVE限定系列。圖／AllSaints提供

而隨著西洋情人節腳步將近，率性風格的AllSaints特別推出 (UN)LUCKY IN LOVE限定系列，女裝突破以往心型印花為設計主軸，運用鉚釘及愛心織紋勾勒出對愛情的宣言。功能性細節打造的BALFERN 騎士皮衣也以愛心金屬扣點綴肩章、領口及袖口，彰顯獨特風格。男裝系列則將品牌反叛精髓融入，透過碎裂愛心展現不羈魅力。象徵幸運的馬蹄鐵也特別加入系列中，為正在尋找愛情或深陷戀愛的人們帶來祝福。

全新Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列，於是利用501®93丹寧褲與其配套寬潮版型丹寧夾克外套作為核心單品。圖／Levi's提供
全新Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列，於是利用501®93丹寧褲與其配套寬潮版型丹寧夾克外套作為核心單品。圖／Levi's提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列胸背袋，1,900元。圖／Levi's提供
Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列胸背袋，1,900元。圖／Levi's提供

AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列襯衫，6,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列襯衫，6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列AMORA愛心毛衣，9,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列AMORA愛心毛衣，9,500元。圖／AllSaints提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列連帽上衣，3,900元。圖／Levi's提供
Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列連帽上衣，3,900元。圖／Levi's提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列T恤，1,900元。圖／Levi's提供
Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列T恤，1,900元。圖／Levi's提供

AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列連帽上衣，6,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列連帽上衣，6,700元。圖／AllSaints提供

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