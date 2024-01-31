Levi's聯手「機動戰士鋼彈SEED」 招牌丹寧裝變身科幻太空造型

機動戰士鋼彈系列（Gundam SEED）自1979年問世以來，隨之形成的世界觀逐步擴展，並以角色陣容與細膩嚴謹的敘事結構備受世人喜愛。因此這季Levi's推出的聯名系列，將浩瀚戰鬥場面和震撼科幻視覺，運用在招牌的丹寧服飾以及連帽上衣、T恤與褲款等單品上，讓人耳目一新。

全新Gundam SEED春夏聯名系列，描繪機動戰士科幻之美和貫徹不同理念信仰所持續引發的鬥爭，於是利用501® 93丹寧褲與其配套寬潮版型丹寧夾克外套作為核心單品。Levi's採用輕藍染石洗丹寧面料製成，均飾有GAT-X105攻擊鋼彈滿版印花圖紋、梭織提花識別布標、以及結合經典雙馬皮牌和攻擊鋼彈人型圖紋的限定藍色皮標。還有以些微短版、方正版型呈現的工裝連帽外套，配有銀色滾邊、胸前兩側寬版機能口袋與造型扣帶，並以巨型攻擊鋼彈圖紋點綴於背後。同時還備有一系列功能性配件，包括以尼龍和丹寧面料製成的胸背袋，具備得以體現輕便收納優勢的調節式扣帶；造型手拿包可勾掛在同系列胸背袋和褲款上；機能毛帽設有迷你按扣式口袋，保暖功效之餘，還能提升整體造型的潮流感。

西洋情人節腳步將近，率性風格的AllSaints特別推出 (UN)LUCKY IN LOVE限定系列。圖／AllSaints提供

而隨著西洋情人節腳步將近，率性風格的AllSaints特別推出 (UN)LUCKY IN LOVE限定系列，女裝突破以往心型印花為設計主軸，運用鉚釘及愛心織紋勾勒出對愛情的宣言。功能性細節打造的BALFERN 騎士皮衣也以愛心金屬扣點綴肩章、領口及袖口，彰顯獨特風格。男裝系列則將品牌反叛精髓融入，透過碎裂愛心展現不羈魅力。象徵幸運的馬蹄鐵也特別加入系列中，為正在尋找愛情或深陷戀愛的人們帶來祝福。

全新Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列，於是利用501®93丹寧褲與其配套寬潮版型丹寧夾克外套作為核心單品。圖／Levi's提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列胸背袋，1,900元。圖／Levi's提供

AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列襯衫，6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints (UN)LUCKY IN LOVE限定系列AMORA愛心毛衣，9,500元。圖／AllSaints提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列連帽上衣，3,900元。圖／Levi's提供

Levi's與Gundam SEED春夏聯名系列T恤，1,900元。圖／Levi's提供