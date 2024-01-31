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田馥甄詮釋CITIZEN新女表 春季形象大片曝光自帶仙氣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
田馥甄再度如期現身，搶先配戴CITIZEN全新xC系列女表，並曝光季度形象廣告。記者沈昱嘉／攝影
田馥甄再度如期現身，搶先配戴CITIZEN全新xC系列女表，並曝光季度形象廣告。記者沈昱嘉／攝影

代言品牌超過十年的Hebe田馥甄再度如期現身，搶先配戴了CITIZEN全新xC系列女表，並曝光季度形象廣告。如同伴隨品牌一同成長，田馥甄提到CITIZEN每一季的新廣告企劃，總能符合她人生不同階段心情，2024則是期許自己和粉絲都能打破框架，走出舒適圈。

不久前剛從法國旅行回來，田馥甄說「旅行時最怕的就是從事有危險性的事情」，原本很怕高的她，為了讓自己有新體驗，因此挑戰搭乘熱氣球，最後則覺得「整個世界都不一樣了」。不僅如此，身為CITIZEN女表代言人的田馥甄還提到，此次旅行配戴品牌表款，真的很方便，「有電波對時，換時區還會自動校正」，完全不用思考調整。

出席全新光動能腕表記者會，田馥甄搶先上手台灣限定款女表，她認為品牌獨有的櫻花粉紅金，或是配備的煙燻粉表帶，都適合在年節時當作禮物。記者沈昱嘉／攝影
出席全新光動能腕表記者會，田馥甄搶先上手台灣限定款女表，她認為品牌獨有的櫻花粉紅金，或是配備的煙燻粉表帶，都適合在年節時當作禮物。記者沈昱嘉／攝影

出席全新光動能腕表記者會，田馥甄還搶先上手台灣限定款女表，她認為品牌獨有的櫻花粉紅金，或是配備的煙燻粉表帶，都適合在年節時當作禮物，既喜氣又實用，更打算送一款給媽媽。最後，田馥甄更因應龍年將到，引用CITIZEN的廣告詞，「每一刻都是全新的開始，當下就是未來」當作贈送給粉絲們新年開運祝福。

CITIZEN在春天到來之際，總會以韶光為主題，推出全新女款腕表。此次品牌為台灣市場而設的限定款光動能全球電波時計表款，利用超級鈦材質妝點能襯托亞洲女性膚色的Sakura pink櫻花粉紅金表殼及表鍊，並呼應主題採用帶有同心圓設計的粉蝶貝表盤，藉由不同光線，營造出豐富層次感。同時背底蓋雋刻限定鬱金香圖騰，既是象徵3月的花朵，也是CITIZEN台灣在台註冊分公司的月份。另外值得一提的是表盤上原本該顯示「TPE」字樣的刻度，改以愛心符號呈現，再次凸顯限定腕表紀念意義。

CITIZEN新季度形象廣告，田馥甄以純白套裝搭配光動能全球電波時計CB1137-65W腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN新季度形象廣告，田馥甄以純白套裝搭配光動能全球電波時計CB1137-65W腕表。圖／CITIZEN提供

除了台灣限定款，CITIZEN也同步曝光亞洲限定設計，分別以粉紅金和Sakura pink櫻花粉紅金的樣式呈現，同樣具有同心圓紋飾的表盤，搭配羅馬數字時標。還提供精鋼表鍊和採用符合永續精神的蘋果皮製作的表帶選擇，契合都會女性日常搭配所需。

CITIZEN xC系列亞洲限定EW2427-19A腕表，粉紅金電鍍精鋼表殼，搭配環保材質表帶，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列亞洲限定EW2427-19A腕表，粉紅金電鍍精鋼表殼，搭配環保材質表帶，16,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列亞洲限定EW2426-62A腕表，Sakura pink櫻花粉紅金精鋼表殼與表鍊，18,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列亞洲限定EW2426-62A腕表，Sakura pink櫻花粉紅金精鋼表殼與表鍊，18,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列台灣限定CB1137-65W腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鈦金屬表殼與表鍊，搭配蝶貝表盤，備有煙燻粉表帶，33,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列台灣限定CB1137-65W腕表，Sakura pink櫻花粉紅金鈦金屬表殼與表鍊，搭配蝶貝表盤，備有煙燻粉表帶，33,900元。圖／CITIZEN提供

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