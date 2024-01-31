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單程799元起！台灣虎航夏季航班第3波優惠 今天上午10時開賣
台灣虎航2024夏季航班開賣第三波來了，東京增班、澳門3點齊發，還有泰國普吉航線。台灣虎航說，今天上午10時至2月1日晚上11時59分開始販售，旅遊期間為3月31日至10月26日，單程未稅票價799元起。
台灣虎航表示，農曆春節前，虎將帶來夏季航班開賣第三波優惠，旅遊期間為3月31日至10月26日，今天上午10時起開賣，至2月1日晚上11時59分。日本航線部分，台北-東京2499元起；台北東京增班開賣，IT700 / IT701，每周7天，天天增班飛成田。
澳門航線部分，台北／台中／高雄-澳門799元起。峴港航線部分，台北／高雄-峴港1299元起。泰國航線部分，台北-普吉2399元起；普吉旅遊期間為5月21日至10月26日。以上票價均為單程未稅。
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