全支付帳戶付款筆筆回饋最高3.5% 初一買福袋再抽日本雙人遊

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2月1日至3月31日，於合作通路消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結國泰世華、玉山銀行及元大銀行3家指定銀行帳戶付款，再加碼2%全點回饋，每人每月最高可得全點100點。全支付新年期間再加碼百萬，2月8日至2月24日，使用全支付於指定合作通路單筆消費滿888元享4.5%全點回饋，每人每日最高可得全點88點，使用指定銀行帳戶付款活動疊加更優惠。

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隨著學測本週登場，文化部推出的文化成年禮金今年度(2024)之領用時間也將於1/20開始，為提供青年朋友更便利的藝文消費體驗，全盈+PAY攜手文化部，成為今年文化幣餘額支付的電子支付業者，即當消費者使用文化幣消費，當文化幣餘額不足，將可再以全盈+PAY支付差額。