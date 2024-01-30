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全支付帳戶付款筆筆回饋最高3.5% 初一買福袋再抽日本雙人遊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2月1日至2月24日走春消費累積滿888元或購買小時達限量販售龍年福袋，再抽郵輪日本雙人遊與全點1萬點、可愛旅行組。圖／全支付提供
2月1日至2月24日走春消費累積滿888元或購買小時達限量販售龍年福袋，再抽郵輪日本雙人遊與全點1萬點、可愛旅行組。圖／全支付提供

新年採購除了掌握賣場優惠，同時搭配電子支付回饋省更大！2月1日起至3月31日，無論是採買年貨、除舊佈新，還是旅遊出遊，或是送暖捐款，使用全支付帳戶/銀行帳戶付款筆筆最高3.5%全點回饋；2月1日至2月24日走春消費累積滿888元或購買小時達限量販售龍年福袋，再抽郵輪日本雙人遊與全點1萬點、可愛旅行8件組。

2月1日至3月31日，於合作通路消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結國泰世華、玉山銀行及元大銀行3家指定銀行帳戶付款，再加碼2%全點回饋，每人每月最高可得全點100點。全支付新年期間再加碼百萬，2月8日至2月24日，使用全支付於指定合作通路單筆消費滿888元享4.5%全點回饋，每人每日最高可得全點88點，使用指定銀行帳戶付款活動疊加更優惠。

大年初一上午10點在家使用全聯小時達PXGo!平台購買「福鍋」款福袋，並使用全支付結帳下單，免出門免扛重物輕鬆動動手指就能搶購到超值德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，前1,500名再享全點50點回饋。

隨著學測本週登場，文化部推出的文化成年禮金今年度(2024)之領用時間也將於1/20開始，為提供青年朋友更便利的藝文消費體驗，全盈+PAY攜手文化部，成為今年文化幣餘額支付的電子支付業者，即當消費者使用文化幣消費，當文化幣餘額不足，將可再以全盈+PAY支付差額。

另外，全盈+PAY則是響應文化部文化幣政策，攜手全家、台新Richart一起加碼，推出專屬青年學子的青春大禮包，包括凡符合文化幣「成年禮金」領取資格者，自即日起至12月31日內成功註冊全盈+PAY之新戶，將可享全家Let's Café經典美式（中）1杯及青春加碼禮Fami!ce霜淇淋1支；凡符合上述活動資格之青年，於6月30日前透過全盈+PAY首次完成台新Richart開戶；或是既有台新Richart帳戶之青年，成功邀請1位好友完成台新Richart開戶者，可再獲得300元全盈儲值金及Fami!ce霜淇淋3支，每戶限領1份，共限量10,000名。

全盈+PAY響應文化幣政策推出青春大禮包，符合活動條件者等於最高可領取總價值1,731元好禮。圖／全盈+PAY提供
全盈+PAY響應文化幣政策推出青春大禮包，符合活動條件者等於最高可領取總價值1,731元好禮。圖／全盈+PAY提供

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