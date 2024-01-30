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LVMH WATCH WEEK／TAG Heuer重新詮釋經典、體現創新能力 新系列腕表緊抓市場脈動

聯合報／ 記者曾智緯／專題即時報導
TAG Heuer於LVMH WATCH WEEK上端出5款新作，包括陀飛輪計時碼表、運用實驗室鑽石，以及太陽能腕表、智能表，讓消費者有感其變化。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer於LVMH WATCH WEEK上端出5款新作，包括陀飛輪計時碼表、運用實驗室鑽石，以及太陽能腕表、智能表，讓消費者有感其變化。圖／TAG Heuer提供

2024年第一個鐘表展LVMH WATCH WEEK如期在邁阿密舉辦，瞄準美國市場的決心不言而喻。而作為集團中堅品牌的泰格豪雅（TAG Heuer）則端出了5款新作，包括陀飛輪計時碼表、運用實驗室鑽石，以及太陽能腕表、智能表和重返眼鏡市場的前衛設計，讓消費者有感其變化。如果把TAG Heuer在LVMH WATCH WEEK所曝光新表，一字排開來看的話，不難發現「綠色」是此次品牌的主軸。包括了Carrera系列的計時碼表與陀飛輪計時腕表、Connected Calibre E4智能腕表、 Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表，都能找到對應款式，彷彿TAG Heuer要把綠色變成新的黑色。

【重新詮釋經典】

回過頭來看，TAG Heuer的Carrera系列在2023年推出多款60周年紀念腕表，的確再度拉抬了其聲勢。所以秉持打鐵趁熱概念，今年TAG Heuer採用同樣是60年代誕生的經典Carrera 45 Dato表款為靈感，配上復古感Glassbox表鏡和湖水綠表面，打造出全新計時碼表。但跟以往不同的是，45 Dato款本就僅配備單計時小表盤，與常見的雙計時不同，因此獲得藏家們暱稱為「獨眼龍」，此次TAG Heuer便把計時小表盤由45分鐘改為30分鐘，以及將表圈凸緣顏色由白色改變為黑色，重新詮釋經典。同個系列中的陀飛輪計時碼表，則是維持雙計時盤設計，但取消日期窗顯示，同樣配有湖水綠表盤、 Glassbox拱形表鏡，讓消費者多一款不同功能選擇。

TAG Heuer Carrera系列湖水綠款計時碼表，精鋼表殼，約21萬5,400元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera系列湖水綠款計時碼表，精鋼表殼，約21萬5,400元。圖／TAG Heuer提供

【風格玩家必備】

自2015年推出以來，就成為TAG Heuer另一銷售主力的Connected智能表，於LVMH WATCH WEEK上也呈現了綠色配置。全新的Connected Calibre E4智能腕表，採用直徑45毫米精鋼表殼，搭配拋光綠色陶瓷表圈，與同色橡膠表帶。品牌還為此設計了Mirage、Prism與Chromatic表面，選配不同綠色色調，藉以呼應表圈色彩。除了綠色款智能表，TAG Heuer還將旗下Carrera、Aquaracer和Formula系列腕表的特色，融於表面設計，推出4款數位新面貌，輕鬆營造個人風格。

TAG Heuer Connected Calibre E4綠色版智能腕表45毫米，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約57,200元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Connected Calibre E4綠色版智能腕表45毫米，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約57,200元。圖／TAG Heuer提供

【向女性消費者招手】

2022年時TAG Heuer跨入了向來是日本品牌擅長的太陽能腕表市場，也特別研發新機芯來搭配，並接連推出不同材質選擇，皆受到市場的歡迎。然而，碩大表徑對於女性或是手腕纖細的消費者並不友善，因此TAG Heuer於今年也從善如流的呈現了34毫米尺寸的Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表。表面配有經典藍色之外，更有被稱為「極地藍」實則接近藍綠色的款式，更有首度採用的珍珠母貝表盤與鑽石時標設計，更改良了表耳間距，確保適合不同手腕圍度。

TAG Heuer於今年也呈現了34毫米尺寸的Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer於今年也呈現了34毫米尺寸的Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表。圖／TAG Heuer提供

【體現品牌創作力】

合乎永續精神的「實驗室鑽石」是否將成為TAG Heuer的下一目標？沒人能肯定！但自從在先前的鐘表與奇蹟沙龍展曝光對應表款以來，品牌不斷地投入研發經費，除了無色鑽石之外，更在2023年也來台展示粉紅鑽的設計。此次於LVMH WATCH WEEK則是帶來了首款「黃鑽」款的腕表，包括表盤上的盾牌型Logo和表冠皆為實驗室鑽石製成，除了奢華感之外，更體現了TAG Heuer創新能力。

TAG Heuer Carrera系列Plasma前衛黃鑽日期腕表，白金表殼搭配鱷魚皮表帶，售價未定。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera系列Plasma前衛黃鑽日期腕表，白金表殼搭配鱷魚皮表帶，售價未定。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera系列湖水綠款陀飛輪計時碼表，精鋼表殼，約79萬800元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera系列湖水綠款陀飛輪計時碼表，精鋼表殼，約79萬800元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤、鑽石時標、鑽石表圈，約16萬4,900元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤、鑽石時標、鑽石表圈，約16萬4,900元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤、鑽石時標，約97,600元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤、鑽石時標，約97,600元。圖／TAG Heuer提供

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