餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10

好吃的餃子在這裡！

現代人工作繁忙、步調緊湊，能快速即時地填飽肚子也是許多人追求的生活效率之一，簡單加熱就能吃的冷凍食品也跟著快速發展、種類越來越多元。其中，「水餃」就是萬年夯品之一，便宜、好煮還有各式各樣口味任君挑選，廣受學生黨、家庭主婦和上班族歡迎，成為居家必備良伴。



隨著大家對飲食要求越來越高，各家品牌也不斷推陳出新，除了滿足饕客味蕾更要想盡辦法套牢消費者的心。市售水餃品牌百百種，每家各有特色，其中主打「超爆汁、超飽口」路線的也不在少數。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年最受網友歡迎的「賣場爆汁大水餃品牌TOP 10」，特搜料多餡美又Juicy的霸王級餃子，一口吃下滿足感破表，身為餃控的你一定要收藏！

image source：FB／台灣灣仔碼頭

No.1 王品嚴選

深耕台灣30個年頭的王品集團，旗下餐飲品牌涵蓋西式、日式、中式、火鍋、燒肉等領域，是不少人聚餐、約會的熱門首選。近年更成立零售商品自有品牌「王品嚴選」，將餐廳級美味傳遞至家戶中。



此外，冷凍水餃也是王品嚴選力推的強作之一！除了基本款高麗菜豬肉水餃，還有剝皮辣椒豬肉、蔥燒牛肉等特色口味。聯名「青花驕」推出的椒麻豬肉水餃，精選台灣溫體豬搭配新鮮蔬菜，創造清甜飽口、鮮嫩爆汁的極上食感，重慶江津九葉青花椒增添麻辣層次，不用沾醬就能感受鮮香又銷魂的好滋味，一口咬下就被香麻湯汁爆擊，被網友大讚「皮Q餡多又超Juicy，真的推」、「差點以為在吃湯包」。

image source：王品瘋美食購物網

No.2 奇美

做為台灣冷凍食品標竿之一的奇美食品，皮薄餡多的水餃是許多人家裡冰箱必不可少的常備好物，也是美式賣場好市多時常賣到缺貨的熱門品項，網友們吃完都稱讚「份量足夠大顆」、「皮很薄，煮的起來一般冷凍水餃更快」。



奇美水餃口味推陳出新，目前一共有8款。除了葷食系列，也有專為素食者打造的全素口味「高麗菜豆腐餃」，脆甜多汁的高麗菜搭配滑順的丁香豆腐，雙重美味、雙重享受，口感清爽不油膩，蔬食主義者也能吃得滿足又開心！

image source: 奇美食品

No.3 灣仔碼頭

說到份量十足又水潤多汁的水餃，怎麼可以少了灣仔碼頭呢！品牌創辦人臧姑娘有著「水餃皇后」的美譽，除了秘製配方，灣仔碼頭多年來堅持使用百分百前腿豬肉、經過檢驗的嚴選蔬菜，搭配純天然小麥餃子皮，保留食材原汁原味，呈現最高品質的美味水餃。

堅守「皮薄、菜脆、肉鮮」的口感之餘，灣仔碼頭的品項也不斷求新求變，川香麻辣、韓式泡菜、鮮蝦韭黃、辣子雞肉通通都找得到，滿足全家人喜好，一同品嚐飽滿鮮嫩又彈牙的好滋味。

image source: 灣仔碼頭

No.4 味丹隨緣

現代人越來越重視飲食健康與永續環保概念間的平衡，不少品牌也爭相推出「植物肉」產品，提供素食者和蔬食主義者更多選擇，味丹食品旗下的「隨緣」便是其中之一，主打「葷食素食化」，讓茹素者盡情享受多樣化口味的素食產品。

鮮蔬植物肉水餃以及三杯植物肉水餃2種品項，打破大眾對素食的既定印象。植物肉內餡紮實多汁，搭配清脆鮮甜的蔬菜，不只替口感加分，也提升了葷食族群的接受度，被網友稱為「葷食者的福音，素食者的救星」。

image source: 家樂福

No.5 東門興記

座落於台北東門市場的東門興記是深受老饕們熱愛的老字號水餃店，自1950年創立以來，購買人潮總是絡繹不絕，更是金馬影后林青霞的愛店。不過，現在不必到現場排隊，在各大超市、賣場就能輕鬆買到這款有口皆碑的好味道啦！



有人吃水餃追求皮薄餡多，但東門興記卻是以厚皮聞名，吃得出麵香及餃子皮獨有的Q彈勁道，口感有嚼勁又耐煮不易糊爛，完美鎖住內餡湯汁，一口咬下超Juicy，吃過都說「餃皮、餡料都優秀」、「真的頂」。

image source: 家樂福

No.6 果貿吳媽家

從市場小攤發跡的果貿吳媽家，是受到眾多上班族、家庭主婦歡迎的人氣團購商品，除了實體店面和自家品牌網站之外，也跨足電商平台、進駐賣場，讓更多消費者能夠輕鬆品嚐一顆顆紮實飽滿的眷村味。

果貿吳媽家推出超過10種水餃口味，喜歡嚐鮮的食客們絕對不能錯過！基本款高麗菜、韭菜不稀奇，連「廚房裡的寶石」松露、頂級海味干貝和濃郁開胃的酸白菜，都能包進水餃裡，各種特色風味新奇又好吃，迷人滋味絕對能夠顛覆你的味蕾！

image source: 果貿吳媽家

No.7 台糖

說到台灣人心中必吃的水餃，老字號台糖絕對佔有一席之地。採用絕不添加瘦肉精、抗生素的「台糖安心豚豬肉」製作，不添加防腐劑、味精和人工香料，希望讓消費者買得放心也吃得安心。



內餡嚴選台糖優質豬肉，搭配甘甜爽脆的高麗菜，兩大主角相輔相成，完美比例恰到好處，不會搶過彼此風采，在口中創造皮Q餡飽、汁多味美的口感，忍不住一顆接一顆，被網友稱讚「比例跟調味都很剛好」、「內餡很多汁，跟水餃皮搭配很平衡」。

image source: 台糖

No.8 台灣G霸漢漢水餃

由知名網紅「館長」陳之漢打造的台灣G霸漢漢水餃，精選雲林契作高麗菜、CAS認證優質豬肉等食材，主打豬肉、蔬菜、麵皮「黃金比例三重奏」，肉餡肥瘦相間、比例平衡，吃得到鮮甜肉汁又不會過於油膩，每口都是飽滿鮮香。



每顆水餃重達28公克，給你實實在在的飽足感，小鳥胃一下就被填滿，大胃王也不怕吃不飽，許多吃過的網友都說「真的滿大顆，份量感很夠，但口味我覺得還好」、「味道一般，算及格，但贏在夠大顆」。

image source: 惡名昭彰

No.9 大成

擁有60年以上歷史的農畜食品老字號大成集團，集結育種、飼養管理、食品加工、料理等專家團隊，從農畜漁牧到食品餐飲一條龍垂直整合，讓每種食材都可以追蹤溯源，為餐桌上的美味佳餚用心把關。

大成集團近年來也積極推出即食產品，水餃部分除了常見的豬肉餡，也有廣受健身族群喜愛的雞肉餃子系列，嚴選肉質Q彈的雞腿肉，一口咬下，雞汁噴發。香蔥口味濃郁不嗆口，不用沾醬就很美味，還有廣受小朋友喜歡的玉米濃湯口味也值得一嚐！

image source: 大成安心購

No.10 冰冰好料理

冰冰好料理是由資深藝人白冰冰創立的品牌，推出多樣冷凍食品，包含水餃、羊肉爐、小籠湯包等等都廣受消費者喜愛，除了在自家線上網站販售，同時也進駐愛買、家樂福、大潤發等量販通路。

最特別的「霸王餃」系列，每顆重達30公克又大又飽滿，內餡紮實度之高，幾乎填滿整個麵皮、看不見空隙，被不少網友豎起大拇指稱讚，「簡直是『冰冰好實在』」、「吃不到十顆就很飽」，「高麗菜、韭菜口味都不錯，有湯汁又不會太油膩」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月17日至2024年1月16日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賣場爆汁大水餃品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統