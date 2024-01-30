快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

好吃的餃子在這裡！

現代人工作繁忙、步調緊湊，能快速即時地填飽肚子也是許多人追求的生活效率之一，簡單加熱就能吃的冷凍食品也跟著快速發展、種類越來越多元。其中，「水餃」就是萬年夯品之一，便宜、好煮還有各式各樣口味任君挑選，廣受學生黨、家庭主婦和上班族歡迎，成為居家必備良伴。

隨著大家對飲食要求越來越高，各家品牌也不斷推陳出新，除了滿足饕客味蕾更要想盡辦法套牢消費者的心。市售水餃品牌百百種，每家各有特色，其中主打「超爆汁、超飽口」路線的也不在少數。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年最受網友歡迎的「賣場爆汁大水餃品牌TOP 10」，特搜料多餡美又Juicy的霸王級餃子，一口吃下滿足感破表，身為餃控的你一定要收藏！

image source：FB／台灣灣仔碼頭

爆汁大水餃

No.1　王品嚴選

深耕台灣30個年頭的王品集團，旗下餐飲品牌涵蓋西式、日式、中式、火鍋、燒肉等領域，是不少人聚餐、約會的熱門首選。近年更成立零售商品自有品牌「王品嚴選」，將餐廳級美味傳遞至家戶中。

此外，冷凍水餃也是王品嚴選力推的強作之一！除了基本款高麗菜豬肉水餃，還有剝皮辣椒豬肉、蔥燒牛肉等特色口味。聯名「青花驕」推出的椒麻豬肉水餃，精選台灣溫體豬搭配新鮮蔬菜，創造清甜飽口、鮮嫩爆汁的極上食感，重慶江津九葉青花椒增添麻辣層次，不用沾醬就能感受鮮香又銷魂的好滋味，一口咬下就被香麻湯汁爆擊，被網友大讚「皮Q餡多又超Juicy，真的推」、「差點以為在吃湯包」。

image source：王品瘋美食購物網

王品嚴選

No.2　奇美

做為台灣冷凍食品標竿之一的奇美食品，皮薄餡多的水餃是許多人家裡冰箱必不可少的常備好物，也是美式賣場好市多時常賣到缺貨的熱門品項，網友們吃完都稱讚「份量足夠大顆」、「皮很薄，煮的起來一般冷凍水餃更快」。

奇美水餃口味推陳出新，目前一共有8款。除了葷食系列，也有專為素食者打造的全素口味「高麗菜豆腐餃」，脆甜多汁的高麗菜搭配滑順的丁香豆腐，雙重美味、雙重享受，口感清爽不油膩，蔬食主義者也能吃得滿足又開心！

image source:奇美食品

No.3　灣仔碼頭

說到份量十足又水潤多汁的水餃，怎麼可以少了灣仔碼頭呢！品牌創辦人臧姑娘有著「水餃皇后」的美譽，除了秘製配方，灣仔碼頭多年來堅持使用百分百前腿豬肉、經過檢驗的嚴選蔬菜，搭配純天然小麥餃子皮，保留食材原汁原味，呈現最高品質的美味水餃。

堅守「皮薄、菜脆、肉鮮」的口感之餘，灣仔碼頭的品項也不斷求新求變，川香麻辣、韓式泡菜、鮮蝦韭黃、辣子雞肉通通都找得到，滿足全家人喜好，一同品嚐飽滿鮮嫩又彈牙的好滋味。

image source:灣仔碼頭

No.4　味丹隨緣

現代人越來越重視飲食健康與永續環保概念間的平衡，不少品牌也爭相推出「植物肉」產品，提供素食者和蔬食主義者更多選擇，味丹食品旗下的「隨緣」便是其中之一，主打「葷食素食化」，讓茹素者盡情享受多樣化口味的素食產品。

鮮蔬植物肉水餃以及三杯植物肉水餃2種品項，打破大眾對素食的既定印象。植物肉內餡紮實多汁，搭配清脆鮮甜的蔬菜，不只替口感加分，也提升了葷食族群的接受度，被網友稱為「葷食者的福音，素食者的救星」。

image source:家樂福

No.5　東門興記

座落於台北東門市場的東門興記是深受老饕們熱愛的老字號水餃店，自1950年創立以來，購買人潮總是絡繹不絕，更是金馬影后林青霞的愛店。不過，現在不必到現場排隊，在各大超市、賣場就能輕鬆買到這款有口皆碑的好味道啦！

有人吃水餃追求皮薄餡多，但東門興記卻是以厚皮聞名，吃得出麵香及餃子皮獨有的Q彈勁道，口感有嚼勁又耐煮不易糊爛，完美鎖住內餡湯汁，一口咬下超Juicy，吃過都說「餃皮、餡料都優秀」、「真的頂」。

image source:家樂福

No.6　果貿吳媽家

從市場小攤發跡的果貿吳媽家，是受到眾多上班族、家庭主婦歡迎的人氣團購商品，除了實體店面和自家品牌網站之外，也跨足電商平台、進駐賣場，讓更多消費者能夠輕鬆品嚐一顆顆紮實飽滿的眷村味。

果貿吳媽家推出超過10種水餃口味，喜歡嚐鮮的食客們絕對不能錯過！基本款高麗菜、韭菜不稀奇，連「廚房裡的寶石」松露、頂級海味干貝和濃郁開胃的酸白菜，都能包進水餃裡，各種特色風味新奇又好吃，迷人滋味絕對能夠顛覆你的味蕾！

image source:果貿吳媽家

No.7　台糖

說到台灣人心中必吃的水餃，老字號台糖絕對佔有一席之地。採用絕不添加瘦肉精、抗生素的「台糖安心豚豬肉」製作，不添加防腐劑、味精和人工香料，希望讓消費者買得放心也吃得安心。

內餡嚴選台糖優質豬肉，搭配甘甜爽脆的高麗菜，兩大主角相輔相成，完美比例恰到好處，不會搶過彼此風采，在口中創造皮Q餡飽、汁多味美的口感，忍不住一顆接一顆，被網友稱讚「比例跟調味都很剛好」、「內餡很多汁，跟水餃皮搭配很平衡」。

image source:台糖

No.8　台灣G霸漢漢水餃

由知名網紅「館長」陳之漢打造的台灣G霸漢漢水餃，精選雲林契作高麗菜、CAS認證優質豬肉等食材，主打豬肉、蔬菜、麵皮「黃金比例三重奏」，肉餡肥瘦相間、比例平衡，吃得到鮮甜肉汁又不會過於油膩，每口都是飽滿鮮香。

每顆水餃重達28公克，給你實實在在的飽足感，小鳥胃一下就被填滿，大胃王也不怕吃不飽，許多吃過的網友都說「真的滿大顆，份量感很夠，但口味我覺得還好」、「味道一般，算及格，但贏在夠大顆」。

image source:惡名昭彰

No.9　大成

擁有60年以上歷史的農畜食品老字號大成集團，集結育種、飼養管理、食品加工、料理等專家團隊，從農畜漁牧到食品餐飲一條龍垂直整合，讓每種食材都可以追蹤溯源，為餐桌上的美味佳餚用心把關。

大成集團近年來也積極推出即食產品，水餃部分除了常見的豬肉餡，也有廣受健身族群喜愛的雞肉餃子系列，嚴選肉質Q彈的雞腿肉，一口咬下，雞汁噴發。香蔥口味濃郁不嗆口，不用沾醬就很美味，還有廣受小朋友喜歡的玉米濃湯口味也值得一嚐！

image source:大成安心購

No.10　冰冰好料理

冰冰好料理是由資深藝人白冰冰創立的品牌，推出多樣冷凍食品，包含水餃、羊肉爐、小籠湯包等等都廣受消費者喜愛，除了在自家線上網站販售，同時也進駐愛買、家樂福、大潤發等量販通路。

最特別的「霸王餃」系列，每顆重達30公克又大又飽滿，內餡紮實度之高，幾乎填滿整個麵皮、看不見空隙，被不少網友豎起大拇指稱讚，「簡直是『冰冰好實在』」、「吃不到十顆就很飽」，「高麗菜、韭菜口味都不錯，有湯汁又不會太油膩」。

image source:FB／冰冰好市集-冰冰好料理

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月17日至2024年1月16日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賣場爆汁大水餃品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

水餃 豬肉 品牌

延伸閱讀

尖石下雪農民心淌血 10公頃高麗菜埋雪裡凍傷恐報銷

火鍋的麻吉「高麗菜」應該怎麼洗？專家建議掌握4大關鍵

剝掉外層老葉就可行？高麗菜怎麼洗才能避免蟲卵與農藥殘留？

被讚爆的古早味！「神級爆餡草仔粿」甜鹹口味都滿分 部落客吃到直呼：這輩子吃過最好吃

相關新聞

搶台灣旅客 國泰航空與13家旅行社推限量機票買1送1

吸引台灣遊客遊香港，國泰航空與13家旅遊業者合作推出香港機票買一送一活動，限時八天。

LVMH表展／寶格麗經典迎周年 設計摩登生活化男女皆宜

第15屆的LVMH WATCH WEEK表展自1月28日起至2月1日止於美國邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛...

餡多飽口給你大滿足！網友激推賣場爆汁大水餃品牌TOP 10

現代人工作繁忙、步調緊湊，能快速即時地填飽肚子也是許多人追求的生活效率之一，簡單加熱就能吃的冷凍食品也跟著快速發展、種類越來越多元。

連續6天限時搶 foodpanda新春送紅包美食外送、快遞5折

迎接農曆新年，foodpanda獻上龍年3大好禮，豪發千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡、pandago新春5折送等超值優惠...

冬日小確幸！滋養、路力、明月堂…草莓大福10大名店 一口咬下滿滿幸福感

﻿草莓季到來，每年草莓愛好者最期待的就是這個到處都可以看到粉紅甜品的幸福時節，不管是蛋糕、手搖飲、馬卡龍、冰淇淋還是泡芙，吃下立刻幸福感滿滿！

LVMH WATCH WEEK／TAG Heuer重新詮釋經典、體現創新能力 新系列腕表緊抓市場脈動

2024年第一個鐘表展LVMH WATCH WEEK如期在邁阿密舉辦，瞄準美國市場的決心不言而喻。而作為集團中堅品牌的泰格豪雅（TAG Heuer）則端出了5款新作，包括陀飛輪計時碼表、運用實驗室鑽石，以及太陽能腕表、智能表和重返眼鏡市場的前衛設計，讓消費者有感其變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。