2024年2月台北國際動漫節 羚邦八大福袋精銳盡出！

羚邦宣布參展「2024台北國際動漫展」！不論王道少年向《咒術迴戰》、熱血運動類《排球少年!!》和《藍色監獄》、復仇轉生偶像番《我推的孩子》，還是擬人競速賽《賽馬娘》、奇幻鬥智型《遊戲人生》及戶外療癒系《搖曳露營△》等，羚邦多元代理不同題材強作，今年也大顯排場推出八款人氣絕頂福袋（每款NT$1,000），內含福袋限定的新商品，限量販售，晚來不等人！

《咒術迴戰》福袋──見證五條與夏油分道揚鑣也回不去的青春篇章，歷經澀谷事變激鬥大場面，話題始終居高不下的《咒術迴戰》動畫第二季，福袋封入〈懷玉．玉折〉及〈澀谷事變〉前導主視覺L夾乙份、下帳咒語毛巾乙條及五條或夏油半身壓克力相框隨機乙款，珍藏那份逝去的青澀回憶。

《排球少年!!》福袋──4/12在台上映的《劇場版排球少年!! 垃圾場的決戰》，烏野VS音駒終於抵達約定的春高舞台展開宿命對決，福袋也不忘應援這場「不能重來」的比賽！音駒高校應援標語「連繫」提花毛巾乙條、可愛的烏野十入貼紙組乙包及日向半身壓克力相框乙個，帶上應援週邊跟隨日向他們目睹激戰後所見的景色！

《賽馬娘》福袋──追逐憧憬的背影及夢想的舞台，馬娘們全力以赴向前奔馳，也奔向動畫第三季！全新《賽馬娘》系列商品，一舉拿下小北、光鑽、大鳴大放和里見皇冠的金屬海報組乙份、同時擁有小北和大鳴大放的雙面方形抱枕乙個及小北半身壓克力相框乙個，作為羚邦首賣新福袋，炫目開跑！

《我推的孩子》福袋──佔據眾人目光，揭露華麗演藝圈暗幕的《我推的孩子》，也將在今年播映動畫第二季，續演不斷反轉的復仇劇！福袋推出舞台上閃耀的小愛L夾乙份、「謊言是愛」提花毛巾乙條及和服兔耳裝扮的小愛半身壓克力相框乙個，掏出荷包支持本命就趁現在！

《鏈鋸人》福袋──接續動畫第一季，宣布將以劇場版上映〈蕾潔篇〉，在此之前先來重溫動畫，福袋也不能缺席！公安對魔特異４課校園書包乙個、波奇塔與淀治等人的Q版五入貼紙組隨機乙包及波奇塔存錢筒乙個，只要有波奇塔，就得無條件收養牠！

《藍色監獄》福袋──引起足球熱潮的《藍色監獄》，預計推出動畫第二季並以人氣角色凪誠士郎為主角的外傳電影《劇場版藍色監獄 -EPIOSODE 凪-》，接二連三的KICK OFF！福袋含校園書包乙個、印有BLUE LOCK的提花毛巾乙條及Q版球員的萬年曆乙份，有如在藍色監獄宿舍的日常生活用品！

《搖曳露營△》福袋──女孩們打造出總是讓人垂涎欣羨的野炊露營活動，動畫也挺進第三季，預計今年開播！福袋帶來撫子與凜的日式門簾乙個、撫子或凜Q版木杯墊隨機乙款及志摩凜半身壓克力相框乙個，讓溫馨的露營小品為寒冬帶來暖意！

《遊戲人生》福袋──機智對決的勝負，絕不停止的遊戲王者！包含空白兄妹及沙灘上養眼可愛女孩們的金屬海報組乙份、劇場版機凱種及日常裝扮的休比雙面方型抱枕乙個及休比半身壓克力相框乙個，入手高質感軟萌少女全都在這一袋！

【2024第十二屆台北國際動漫節】

日期：2024年2月1日（四）～2月5日（一）